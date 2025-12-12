viernes 12 de diciembre 2025

El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

El operativo, resultado de un trabajo articulado entre diversas fuerzas, incluyó 20 allanamientos simultáneos en Santa Lucía, Chimbas y Rawson, donde se secuestró cocaína y se detuvo a 16 personas. Además secuestraron 13.000.000 de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una investigación sostenida permitió desarticular una red narco que operaba en distintos puntos de San Juan y que mantenía vínculos delictivos con internos del Servicio Penitenciario Provincial. El operativo, resultado de un trabajo articulado entre diversas fuerzas, incluyó 20 allanamientos simultáneos en Santa Lucía, Chimbas y Rawson, donde se secuestró cocaína y se detuvo a 18 personas. Además secuestraron 13.000.000 de pesos.

En el despliegue participaron Gendarmería Nacional, el Grupo DOCS de la Policía Federal y las unidades especiales GERAS, GAM y el Grupo Motorizado de la Policía de San Juan, además del apoyo clave de los canes detectores de narcóticos, que fortalecieron la eficacia y seguridad del procedimiento.

image

Esta mañana, en conferencia estuvieron presentes el jefe de Policía, comisario general licenciado Néstor Marcelo Álvarez; la subjefe de Policía, comisario general licenciada Cintia Álamo; el jefe del Departamento de Asuntos Judiciales, comisario mayor Sergio González; y el jefe de Drogas Ilegales, comisario inspector Martín Oropen. Acompañaron la conferencia el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, doctor Enrique Delgado; el fiscal federal Fernando Alcaraz y el auxiliar fiscal; el jefe del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional, comandante Marcos Alfonso Comparí; y la subdirectora del Servicio Penitenciario Provincial, prefecto Norma Iragorre.

image

En su intervención, el jefe de Policía, comisario general Álvarez, destacó el operativo realizado el pasado 4 de diciembre y subrayó el trabajo coordinado entre la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Provincial. Señaló que la investigación fue iniciada por personal del Departamento de Drogas Ilegales bajo la dirección del Área de Investigación y Litigio en Casos Complejos de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, y celebró que “el procedimiento se llevó a cabo con éxito”, antes de ceder la palabra a las áreas operativas.

image

Por su parte, el jefe de Drogas Ilegales, comisario inspector Martín Oropen, precisó que fueron detenidas 16 personas, sin menores involucrados y sin prófugos al momento. Explicó que la investigación —aún en curso— se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea telefónica destinada a reportar este tipo de delitos, la cual derivó en la intervención de la Fiscalía Federal. Tras varios meses de trabajo, esa denuncia permitió avanzar en la pesquisa que culminó en los hallazgos y detenciones concretadas en este operativo.

