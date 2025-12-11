Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Si te estás preparando para pasar tus vacaciones en La Serena, el Mall Vivo de Coquimbo , es el lugar indicado para encontrar ropa y accesorios para toda la familia. Pero, ¿cuánto cuesta vestir a una familia en este mall?

A continuación, te presentamos algunos precios aproximados de ropa en el Mall Vivo de Coquimbo.

Precios de ropa en el Mall Vivo de Coquimbo

Niña

Vestido: 6990 ($10.909)

Remeras: desde 5990 (9390)

Short de jean: 12990 (20274)

Niño

Remera: desde 7990 (12470)

O dos por 12990 (20274)

Short: 12990 (20274)

Hombre

Jean largo: 19990 (31119)

Bermudas: 19990 (31119)

Remeras clásicas: dos por 16990 (26517)

Mujer

Short de jean: 21990 (34321)

Remera: desde 7990 (12470)

Jean largos: dos por 24990 (39000)

Consejos para ahorrar a la hora de comprar ropa

- Busca ofertas y descuentos en las tiendas del mall.

- Considera comprar ropa fuera de temporada (ejemplos buzos , camperas, pantalones largos) son mucho más económicos.

- Paga en efectivo. Hay descuentos especiales por pago en efectivo.

-Recordá que los precios pueden variar dependiendo de la tienda y la temporada.