jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Tiempo de San Juan visitó el Mall Vivo de Coquimbo y eligió un conjunto para una familia tipo de 4 personas. Mirá los precios que podés encontrar y tips para vestir una familia sin salirte del presupuesto. Enviados especiales Natalia Caballero, Gabriel Iturrieta y Florencia García.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1901

Si te estás preparando para pasar tus vacaciones en La Serena, el Mall Vivo de Coquimbo, es el lugar indicado para encontrar ropa y accesorios para toda la familia. Pero, ¿cuánto cuesta vestir a una familia en este mall?

Lee además
El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena
crecio entre terapias y hospitales, pero termino brillando como primer escolta de la escuela diego salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

A continuación, te presentamos algunos precios aproximados de ropa en el Mall Vivo de Coquimbo.

Edit-1898

Precios de ropa en el Mall Vivo de Coquimbo

Niña

Vestido: 6990 ($10.909)

Remeras: desde 5990 (9390)

Short de jean: 12990 (20274)

Niño

Remera: desde 7990 (12470)

O dos por 12990 (20274)

Short: 12990 (20274)

Hombre

Jean largo: 19990 (31119)

Bermudas: 19990 (31119)

Remeras clásicas: dos por 16990 (26517)

Mujer

Short de jean: 21990 (34321)

Remera: desde 7990 (12470)

Jean largos: dos por 24990 (39000)

Embed - Vestir una familia itpo en La Serena cuesta menos de $200mil pesos argentinos

Consejos para ahorrar a la hora de comprar ropa

- Busca ofertas y descuentos en las tiendas del mall.

- Considera comprar ropa fuera de temporada (ejemplos buzos , camperas, pantalones largos) son mucho más económicos.

- Paga en efectivo. Hay descuentos especiales por pago en efectivo.

-Recordá que los precios pueden variar dependiendo de la tienda y la temporada.

Temas
Seguí leyendo

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

La Policía reconoció a personal que pasa a situación de retiro y presentó su nueva revista institucional

¿Facto rawsino? En TikTok, un joven dijo que la plaza de Villa Krause es mejor que "la 25"

María Cristina Monserrat, la médica que recorrió muchos países, y Francia la eligió para vivir y trabajar

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crecio entre terapias y hospitales, pero termino brillando como primer escolta de la escuela diego salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

imagen ilustartiva.
Triste noticia

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Imagen ilustrativa
A lo poliladrón

Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle video
Tiempo en Chile

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur
Zona Cuyo

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur