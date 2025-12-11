Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Si te estás preparando para pasar tus vacaciones en La Serena, el Mall Vivo de Coquimbo, es el lugar indicado para encontrar ropa y accesorios para toda la familia. Pero, ¿cuánto cuesta vestir a una familia en este mall?
Tiempo de San Juan visitó el Mall Vivo de Coquimbo y eligió un conjunto para una familia tipo de 4 personas. Mirá los precios que podés encontrar y tips para vestir una familia sin salirte del presupuesto. Enviados especiales Natalia Caballero, Gabriel Iturrieta y Florencia García.
A continuación, te presentamos algunos precios aproximados de ropa en el Mall Vivo de Coquimbo.
Niña
Vestido: 6990 ($10.909)
Remeras: desde 5990 (9390)
Short de jean: 12990 (20274)
Niño
Remera: desde 7990 (12470)
O dos por 12990 (20274)
Short: 12990 (20274)
Hombre
Jean largo: 19990 (31119)
Bermudas: 19990 (31119)
Remeras clásicas: dos por 16990 (26517)
Mujer
Short de jean: 21990 (34321)
Remera: desde 7990 (12470)
Jean largos: dos por 24990 (39000)
- Busca ofertas y descuentos en las tiendas del mall.
- Considera comprar ropa fuera de temporada (ejemplos buzos , camperas, pantalones largos) son mucho más económicos.
- Paga en efectivo. Hay descuentos especiales por pago en efectivo.
-Recordá que los precios pueden variar dependiendo de la tienda y la temporada.