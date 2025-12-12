Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

Un vecino de La Bebida , en Rivadavia , grabó un video que se volvió viral en los últimos días, luego de utilizar un arriesgado recurso para promocionar turísticamente a su localidad. La publicación generó miles de reacciones entre quienes celebraron su mensaje emotivo y quienes cuestionaron que se arrojara al canal Céspedes, conocido por su peligrosidad .

Dolor en las redes Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Rivadavia La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

El protagonista es Jesús Morán -según expuso en sus redes-, residente de La Bebida, quien compartió en su cuenta de Facebook un video en el que muestra distintos rincones del lugar y, en un momento, se lanza al canal de la zona. Ese cauce ha sido históricamente escenario de múltiples ahogamientos, por lo que el gesto encendió la polémica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999595335962722416&partner=&hide_thread=false El peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida



Video gentileza: Facebook Jesus Moran pic.twitter.com/zmg7HU8v8N — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 12, 2025

“He visto videos en distintos puntos de la provincia donde salen haciendo unos videos promocionándola con fines turísticos. Así que a los turistas, bienvenidos a La Bebida. Un hermoso pueblo de la provincia de San Juan”, expresó Morán en el inicio del video, buscando reivindicar a su localidad.

El joven relató que, aunque muchos consideren que la zona “no tiene ningún atractivo turístico”, para él está cargada de vivencias personales. “Tiene recuerdos de diversión con grupos de amigos y sé que para mucha gente este lugar es peligroso y que se ha llevado la vida de mucha gente. Pero para mí tiene un montón de recuerdos y también tiene recuerdos feos porque se ha llevado amigos míos también este canal”, explicó.

Morán destacó que La Bebida es el lugar donde creció y al que siente una profunda pertenencia. “Este lugar es de donde he salido yo. Aguante La Bebida, esta localidad me ha visto crecer”, agregó.

El video acumuló miles de comentarios en pocas horas. Algunos usuarios aplaudieron el sentimiento de arraigo del joven y la manera de mostrar su localidad, mientras que otros lo criticaron por haberse arrojado al canal, remarcando la peligrosidad del sector y los antecedentes de tragedias ocurridas allí.

El último antecedente

El 22 de noviembre pasado, el cuerpo sin vida de Estela Marys Cortez, de 67 años, fue encontrado en el canal Céspedes. Los primeros datos indicaron que la mujer no presentaba signos de violencia, lo que apunta a la hipótesis de que se habría quitado la vida. El hallazgo ocurrió durante la siesta, cuando vecinos alertaron a la policía tras ver el cuerpo flotando. Personal policial y de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.