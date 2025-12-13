Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Desde que el nombre de Micaela González comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales en los últimos días, la historia de la niña sanjuanina de apenas 5 años quedó envuelta en una mezcla de esperanza, fe y preguntas. Su recuperación de un tumor cerebral complejo fue rápidamente asociada a un supuesto “milagro” atribuido a Carlo Acutis, el joven italiano fallecido en 2006, recientemente declarado Santo y convertido en símbolo de la fe digital. Sin embargo, detrás de los titulares y los videos viralizados, hay un relato más íntimo y terrenal: el de una familia atravesada por el miedo, el esfuerzo y la confianza en la medicina.

Pablo González, papá de Mica, cuenta Tiempo de San Juan que todo comenzó en julio de este año, cuando a su hija le diagnosticaron un glioma difuso de tronco encefálico, un tumor inoperable en esa zona del celebro. Según explicó, se trata de una de las localizaciones más complejas, ya que no permite intervención quirúrgica. Los primeros síntomas fueron sutiles: un dolor en el cuello que aparecía y desaparecía, sin alterar demasiado la rutina de la nena. “Ella se quejaba, pero después se ponía a jugar y se le pasaba, entonces no le dimos mayor importancia”, contó. La señal de alarma llegó cuando comenzó a perder el equilibrio, un cambio que encendió todas las alertas.

Tras las primeras consultas en San Juan, los médicos recomendaron una derivación urgente al Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Allí llegó el diagnóstico definitivo y el inicio inmediato del tratamiento, basado en radioterapia y corticoides. El proceso fue duro, pero los resultados superaron las expectativas: al finalizar el tratamiento, los estudios mostraron que el tumor (que originalmente medía aproximadamente 4 por 4 por 5 centímetros), se había reducido casi por completo. “Hoy quedó apenas una línea. La oncóloga nos dijo que, si lo viera alguien que no conoce el caso de Micaela, probablemente ni lo notaría”, relató el padre.

Con la mejora clínica de la niña, llegaron también las interpretaciones externas. Videos y publicaciones comenzaron a hablar de un milagro atribuido a Carlo Acutis, una versión que Pablo se encargó de aclarar. Según afirmó, en ningún momento los médicos hablaron de algo inexplicable ni fuera de lo esperado desde el punto de vista científico. “Los doctores nunca nos dijeron ‘esto es un milagro’. Nos dijeron que el tumor se disipó con el tratamiento. Eso fue todo”, sostuvo.

image

El vínculo con la figura de Acutis surgió, según explicó, a partir de una experiencia personal de la nena. Durante la estadía en Buenos Aires, Micaela comentó que había soñado con él, que la había llamado y le había hablado. A partir de ese relato, y de una conversación casual que mantuvo su madre con un tercero, comenzó a construirse la versión del milagro. Pablo aclaró que en la familia son creyentes en Dios, pero no son practicantes religiosos y que nunca le dieron información detallada a la niña sobre el santo. Sin embargo, reconoció que durante ese tiempo vivieron momentos cargados de espiritualidad: Mica pedía entrar sola a las iglesias, tocaba imágenes religiosas y hasta se acercó a sacerdotes para contarles lo que le pasaba. “Fueron cosas lindas, que nos daban fe para seguir adelante”, recordó.

Para el papá de la niña, no hay contradicción entre la fe y la ciencia. Aun así, es claro en marcar la diferencia entre una vivencia emocional y un diagnóstico médico. “Si me preguntás como papá, verla ahora como está, después de cómo la vi antes, para mí es un milagro. Pero esa es mi mirada, no la de la ciencia”, expresó. También remarcó que no tiene herramientas para comparar el caso de su hija con el de otros niños que hayan atravesado el mismo diagnóstico.

El presente de la pequeña sanjuanina y su familia

Superada la etapa más crítica, la familia decidió cambiar su forma de vivir. Pablo, que era mecánico, modificó su rutina laboral y se volcó de lleno a su trabajo como peluquero, una actividad que le permite manejar sus horarios y pasar más tiempo con su hija. “Antes no iba a un acto de la escuela por estar trabajando. Ahora sí. Si nos tenemos que ir a pasear, nos vamos. Con la mamá de Mica -Samantha Sánchez Hurtado- aprendimos a vivir con un poco menos, pero con más tiempo juntos”, explicó.

El impacto de la enfermedad también dejó enseñanzas profundas. En el Garrahan, la familia fue testigo de situaciones muy difíciles, pero el papá destacó especialmente la calidad humana y profesional del equipo médico y administrativo del centro de salud. Pablo no escatimó palabras de agradecimiento para los profesionales del hospital, para la gente de San Juan que los acompañó y para el Gobierno de la provincia, que colaboró con pasajes y estadía. “En estos casos los gastos son enormes e inesperados. Sin esa ayuda, hubiese sido mucho más difícil”, señaló.

image

Hoy, la vida de Micaela transcurre con normalidad. No hay controles específicos programados, más allá de estar atentos a la reaparición de síntomas. La indicación médica es clara: volver a vivir, disfrutar y estar atentos. “Nos dijeron que la disfrutáramos, porque uno nunca sabe”, resumió el padre.

Lejos del ruido mediático, la familia eligió no seguir dándole vueltas al pasado. Prefieren enfocarse en el presente, en acompañar a Mica en su crecimiento y en agradecer. Antes de cerrar, Pablo dejó un mensaje para quienes siguen la historia: informarse, entender qué es el cáncer y cómo prevenir desde hábitos cotidianos. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la alimentación hasta la forma de vivir”, concluyó.