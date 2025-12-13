sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Se espera que el viento Zonda impacte en la precordillera y el Valle de San Juan, con ráfagas de hasta 70 km/h, aumento de temperaturas y visibilidad reducida; las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viento zonda.

Viento zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda durante la tarde del domingo 14 de diciembre en varias zonas de la provincia de San Juan. Las áreas afectadas serán la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se pronostican ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Lee además
elevaron a naranja el alerta por tormentas en san juan, para la noche de este viernes
Pronóstico

Elevaron a naranja el alerta por tormentas en San Juan, para la noche de este viernes
el viento, las banderas y una pasion que no se apaga en la avenida del mar video
Tiempo en Chile

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar

El fenómeno traerá consigo un aumento repentino de las temperaturas, visibilidad reducida y condiciones extremadamente secas. Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar salir al momento del viento, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, y no refugiarse debajo de marquesinas, árboles o carteles.

Además, se aconseja conducir con precaución, hidratarse correctamente y proteger los ojos del polvo y del aire caliente. Para este sábado, se espera una temperatura máxima de 36ºC y mínima de 25ºC, lo que aumenta la sensación térmica durante el paso del Zonda.

Temas
Seguí leyendo

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Las nuevas ofertas académicas de la UNSJ para seis departamentos clave

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

El particular conteo científico que realizarán en una zona turística de Ullum

Barassi, las "bebas" y el particular spot que promociona a San Juan para las vacaciones de verano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del snack al plato gourmet: cuanto cuesta comer en la serena
Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida
Rivadavia

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

Te Puede Interesar

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero
Estratégico

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Micaela, la sanjuanina de 5 años que conmovió al país tras vencer al cáncer.
Historia

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio
In fraganti

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar video
Tiempo en Chile

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h