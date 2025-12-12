sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo Pregunta

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Esta semana se cumprieron dos años desde que Milei está al frente del destino de todos los argentinos. Con Tiempo Pregunta quisimos saber cómo evalúan en San Juan la gestión del presidente. Mirá lo que nos respondieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta semana se cumplieron dos años desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación y, en ese contexto, Tiempo de San Juan realizó una nueva edición de Tiempo Pregunta para tomarle el pulso a la opinión pública local. La consigna fue clara: ponerle un puntaje a la gestión del mandatario y explicar los motivos detrás de esa valoración.

Lee además
cual es la mejor comida navidena: responden los sanjuaninos video
Tiempo Pregunta

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos
las nuevas ofertas academicas de la unsj para seis departamentos clave
Avance

Las nuevas ofertas académicas de la UNSJ para seis departamentos clave

Las respuestas recogidas en distintos puntos de la provincia dejaron en evidencia miradas diversas y contrapuestas.

Entre aprobaciones y críticas, el relevamiento mostró que la figura de Milei continúa generando debate y posturas firmes. A dos años de su llegada a la Casa Rosada, el balance de su gestión sigue dividiendo opiniones y reflejando el clima político que atraviesa al país. Mirá el video con todas las respuestas.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cómo les fue a los sanjuaninos durante los dos años de gobierno de Javier Milei?
Temas
Seguí leyendo

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

El particular conteo científico que realizarán en una zona turística de Ullum

Barassi, las "bebas" y el particular spot que promociona a San Juan para las vacaciones de verano

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país

La lluvia pegó fuerte en Ischigualasto: se acumularon 187 mm, lleva 6 días cerrado y hay grandes daños

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

Desde dónde estacionar, hasta cómo pagar tu hospedaje: cinco tips para vacacionar seguro en La Serena

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: el peligroso metodo que uso un joven para promocionar turisticamente a la bebida
Rivadavia

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

La movida tropical se llenó de tristeza al enterarse del fallecimiento del cantante del grupo Alazán.
Deceso

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Te Puede Interesar

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

Imagen ilustrativa
Una hija en la mira

Le fracturó la cara a su madre y ahora pagará $40.000 y trabajará gratis para zafar de la causa penal

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación. video
Tiempo Pregunta

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas