A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta semana se cumplieron dos años desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación y, en ese contexto, Tiempo de San Juan realizó una nueva edición de Tiempo Pregunta para tomarle el pulso a la opinión pública local. La consigna fue clara: ponerle un puntaje a la gestión del mandatario y explicar los motivos detrás de esa valoración.

Las respuestas recogidas en distintos puntos de la provincia dejaron en evidencia miradas diversas y contrapuestas.

Entre aprobaciones y críticas, el relevamiento mostró que la figura de Milei continúa generando debate y posturas firmes. A dos años de su llegada a la Casa Rosada, el balance de su gestión sigue dividiendo opiniones y reflejando el clima político que atraviesa al país. Mirá el video con todas las respuestas. Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cómo les fue a los sanjuaninos durante los dos años de gobierno de Javier Milei?

Compartí esta nota en redes sociales:







