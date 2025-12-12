viernes 12 de diciembre 2025

En el Embarcadero

El particular conteo científico que realizarán en una zona turística de Ullum

La UNSJ realizará este sábado una nueva edición del Conteo Navideño de Murciélagos en el Embarcadero de Ullum, con actividades científicas y educativas abiertas a toda la comunidad y destinadas a difundir la importancia de estas especies en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El próximo sábado 13 de diciembre, de 19 a 22.30 horas, se realizará en el Embarcadero de Ullum una nueva edición del Conteo Navideño de Murciélagos, una actividad científica y educativa organizada por el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina – Delegación San Juan (PCMA) y el Grupo de Investigación y Conservación de Murciélagos de Zonas Áridas (GICMZA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

La jornada será gratuita y estará abierta a toda la comunidad, con actividades destinadas a infancias, jóvenes y adultos. Se desarrollarán demostraciones de investigación, juegos educativos, charlas informativas y una exposición de pósters científicos sobre las especies presentes en la provincia. El objetivo es desmitificar a los murciélagos y difundir su importancia ecológica y social.

El evento se realizará en un punto estratégico: el Embarcadero es un Sitio de Importancia para la Conservación de Murciélagos (SICOM) desde 2021, debido a que alberga colonias maternas de dos especies locales. Allí se realizan trabajos de monitoreo y conservación de manera continua.

La actividad contará también con la participación de ECRA, la Secretaría de Estado de Ambiente, el equipo de Parasitología en Animales Silvestres, la Municipalidad de Ullum, la Secretaría de Bienestar Universitario y la Dirección de Recursos Energéticos, que aportarán muestras didácticas y charlas.

image

Este tipo de iniciativas se suma a los avances recientes del GICMZA, como el descubrimiento en 2023 de una nueva especie de murciélago para San Juan, el Neoeptesicus ulapesensis, hallado en la zona de Pie de Palo. Según el equipo, estos estudios permiten ampliar el conocimiento sobre la fauna provincial y aportar datos clave para futuras investigaciones en biología y conservación.

El Conteo Navideño de Murciélagos se realiza desde 2011 en distintos países y Argentina participa desde 2021 a través del PCMA. En San Juan se ha convertido en una instancia anual de divulgación científica y monitoreo de especies.

