Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena
La ciudad ofrece desde alternativas rápidas y económicas hasta preparaciones marinas de mayor nivel. Precios orientativos para organizar el presupuesto de viaje. Por Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.
Si estás planificando tus vacaciones en La Serena, uno de los puntos clave a considerar es el presupuesto para comidas. La capital turística de la Región de Coquimbo ofrece una amplia variedad de alternativas, que van desde opciones rápidas y económicas hasta platos más elaborados, ideales para disfrutar de la gastronomía local frente al mar o en el casco histórico. Aquí te mostramos cuánto podés gastar y qué opciones encontrás hoy en la ciudad.
Comidas rápidas: precios accesibles para el día a día
Para quienes buscan resolver el almuerzo o la cena de manera práctica, La Serena cuenta con locales de comida rápida, picadas y restaurantes informales con valores relativamente accesibles:
Empanada de mariscos: $4.900
Empanada de queso: $2.500
Empanada napolitana: $3.209
Combo hamburguesa: $8.000
Fideos fritos: $3.500
Ensalada César: $13.500
Estas opciones son habituales en zonas céntricas, sectores turísticos y cercanías de la Avenida del Mar, donde la oferta es amplia y variada.
Comidas más elaboradas: sabores del mar y platos internacionales
Para quienes prefieren sentarse con más tiempo y disfrutar de una experiencia gastronómica más completa, los restaurantes de La Serena ofrecen platos con productos del mar y preparaciones más sofisticadas:
Pulpo a la gallega: $18.500
Ostiones a la parmesana: $14.900
Crepes rellenos con camarones y ostiones: $14.500
Lomo saltado: $16.900
Este tipo de platos se encuentra principalmente en restaurantes de especialidad, muchos de ellos ubicados en sectores turísticos y con vista al océano.
Postres y bebidas: un extra a considerar
A la hora de cerrar la comida o refrescarse durante el día, estos son algunos precios de referencia:
Helado de dos sabores: $3.000
Limonada: $4.000
Vinos: desde $13.000
¿Cuánto gastar por día?
En promedio, una comida rápida puede costar entre $3.500 y $8.000, mientras que una comida más elaborada en restaurante puede superar fácilmente los $15.000 por persona, sin incluir bebidas ni postres. Con estos valores, quienes vacacionen en La Serena pueden planificar su presupuesto con mayor claridad y elegir entre opciones económicas o experiencias gastronómicas más completas.