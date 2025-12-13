sábado 13 de diciembre 2025

Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

La ciudad ofrece desde alternativas rápidas y económicas hasta preparaciones marinas de mayor nivel. Precios orientativos para organizar el presupuesto de viaje. Por Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si estás planificando tus vacaciones en La Serena, uno de los puntos clave a considerar es el presupuesto para comidas. La capital turística de la Región de Coquimbo ofrece una amplia variedad de alternativas, que van desde opciones rápidas y económicas hasta platos más elaborados, ideales para disfrutar de la gastronomía local frente al mar o en el casco histórico. Aquí te mostramos cuánto podés gastar y qué opciones encontrás hoy en la ciudad.

Comidas rápidas: precios accesibles para el día a día

Para quienes buscan resolver el almuerzo o la cena de manera práctica, La Serena cuenta con locales de comida rápida, picadas y restaurantes informales con valores relativamente accesibles:

  • Empanada de mariscos: $4.900
  • Empanada de queso: $2.500
  • Empanada napolitana: $3.209
  • Combo hamburguesa: $8.000
  • Fideos fritos: $3.500
  • Ensalada César: $13.500

Estas opciones son habituales en zonas céntricas, sectores turísticos y cercanías de la Avenida del Mar, donde la oferta es amplia y variada.

Comidas más elaboradas: sabores del mar y platos internacionales

Para quienes prefieren sentarse con más tiempo y disfrutar de una experiencia gastronómica más completa, los restaurantes de La Serena ofrecen platos con productos del mar y preparaciones más sofisticadas:

Pulpo a la gallega: $18.500

Ostiones a la parmesana: $14.900

Crepes rellenos con camarones y ostiones: $14.500

Lomo saltado: $16.900

Este tipo de platos se encuentra principalmente en restaurantes de especialidad, muchos de ellos ubicados en sectores turísticos y con vista al océano.

Postres y bebidas: un extra a considerar

A la hora de cerrar la comida o refrescarse durante el día, estos son algunos precios de referencia:

  1. Helado de dos sabores: $3.000
  2. Limonada: $4.000
  3. Vinos: desde $13.000

¿Cuánto gastar por día?

En promedio, una comida rápida puede costar entre $3.500 y $8.000, mientras que una comida más elaborada en restaurante puede superar fácilmente los $15.000 por persona, sin incluir bebidas ni postres. Con estos valores, quienes vacacionen en La Serena pueden planificar su presupuesto con mayor claridad y elegir entre opciones económicas o experiencias gastronómicas más completas.

