sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

Tiene tres niveles: encontrás ropa para toda la familia, electrónica, perfumería, juguetes y artículos para el hogar. Lo que más se llevan los sanjuaninos. Enviados especiales Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1912
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.33 (1)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.33 (2)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.33
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.34
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.35 (1)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.35 (2)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.35
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.36 (1)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.36
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.37
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.38 (1)
WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.38

Si sos sanjuanino, es imposible que no te invada la nostalgia cuando ves el cartel de Falabella, ese negocio emblemático que permaneció durante más de dos décadas en el corazón de la peatonal. La multienda de origen chileno tiene en La Serena un solo local de tres niveles, ubicado en el mall Plaza. Es una de las paradas obligadas de los sanjuaninos, que compran ropa y electrónica. Cómo es el local, un recorrido con Tiempo de San Juan.

Lee además
cada vez mas sanjuaninos compran departamentos en la serena: los precios arrancan de los 98.000 dolares y la estrella son las propiedades frente al mar
Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar
vestir una familia en la serena sale menos de $200.000: el detalle video
Tiempo en Chile

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Los precios son muy accesibles: remeras desde 8.500 pesos argentinos, zapatillas Adidas desde 60.000 pesos argentinos, las mochilas parten desde los 20.000 pesos y hasta termos Stanley a menos de la mitad de lo que valen en Argentina. La electrónica y la ropa de la cama, vedettes indiscutibles.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.38

En el ingreso al local, le da la bienvenida al visitante la sección perfumería. El cambio aún sigue favoreciendo ampliamente a los argentinos, que compran principalmente con tarjeta y también con efectivo (el débito es la opción que menos conviene). El resto del nivel es la sección indumentaria y accesorios femeninos. Las tradicionales marcas que vistieron por años a las sanjuaninas, todas reunidas.

En el segundo nivel es la sección hombre y tecnología. Además, sorprende un cafecito para que puedas descansar un rato si te cansaste de dar vueltas y no elegir. La indumentaria masculina tiene precios muy convenientes: packs de bóxer desde los 15.000 pesos, remeras deportivas a partir de los 12.000 pesos argentinos.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.35 (1)

La electrónica merece un párrafo aparte. Comprar un celular conviene más que una computadora. Lo que más se llevan los sanjuaninos es celulares y también plays station.

Por último, en el tercer nivel la sección hogar, niños y juguetería se abre al visitante con miles de opciones. Si pensas comprar ahora cosas para el colegio, aún no hay nada.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.37

La ropa de cama, la deco y la ropa de niño presentan diferencias de precios muy favorables para los argentinos. La estrella del nivel tres son los productos Stanley, de moda y en Chile con valores más que razonables.

La ilusión que tuvo San Juan el año pasado cuando un dirigente comercial dijo que volvía Falabella se pinchó rápidamente. Pero si venís a La Serena podés recordar por un ratito cuando San Juan tuvo su propio Falabella.

Mirá el recorrido:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tiempo en Chile Falabella y un viaje directo a la nostalgia sanjuanina Si sos de San Juan, ver el cartel de Falabella en La Serena te activa recuerdos inmediatos. La multienda chilena sigue siendo parada obligada para los sanjuaninos que cruzan la cordillera: ropa, electrónica y hogar a precios que todavía convienen. Remeras desde $8.500 Zapatillas desde $60.000 Celulares y PlayStation, lo más buscado Incluso tiene cafecito para seguir recorriendo Seguí toda la cobertura junto a los enviados especiales @florgarcia.amor @natalia.scarpitta y @gabriel_iturrieta Toda la data en www.tiempodesanjuan.com #tiempoenchile #tiempodesanjuan #falabella #nostalgia #laserena #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Las nuevas ofertas académicas de la UNSJ para seis departamentos clave

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

El particular conteo científico que realizarán en una zona turística de Ullum

Barassi, las "bebas" y el particular spot que promociona a San Juan para las vacaciones de verano

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país

La lluvia pegó fuerte en Ischigualasto: se acumularon 187 mm, lleva 6 días cerrado y hay grandes daños

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación. video
Tiempo Pregunta

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Te Puede Interesar

La UNSJ busca terminar el nuevo edificio en construcción de la Escuela de Música.
Prometedor escenario

Qué empresas buscan terminar la Escuela de Música de la UNSJ y cuándo podrá estar lista, tras años de abandono

Por Miriam Walter
Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha
Disturbios

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha