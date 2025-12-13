Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

Si sos sanjuanino, es imposible que no te invada la nostalgia cuando ves el cartel de Falabella , ese negocio emblemático que permaneció durante más de dos décadas en el corazón de la peatonal. La multienda de origen chileno tiene en La Serena un solo local de tres niveles, ubicado en el mall Plaza. Es una de las paradas obligadas de los sanjuaninos, que compran ropa y electrónica. Cómo es el local, un recorrido con Tiempo de San Juan.

Los precios son muy accesibles: remeras desde 8.500 pesos argentinos, zapatillas Adidas desde 60.000 pesos argentinos, las mochilas parten desde los 20.000 pesos y hasta termos Stanley a menos de la mitad de lo que valen en Argentina. La electrónica y la ropa de la cama, vedettes indiscutibles.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.38

En el ingreso al local, le da la bienvenida al visitante la sección perfumería. El cambio aún sigue favoreciendo ampliamente a los argentinos, que compran principalmente con tarjeta y también con efectivo (el débito es la opción que menos conviene). El resto del nivel es la sección indumentaria y accesorios femeninos. Las tradicionales marcas que vistieron por años a las sanjuaninas, todas reunidas.

En el segundo nivel es la sección hombre y tecnología. Además, sorprende un cafecito para que puedas descansar un rato si te cansaste de dar vueltas y no elegir. La indumentaria masculina tiene precios muy convenientes: packs de bóxer desde los 15.000 pesos, remeras deportivas a partir de los 12.000 pesos argentinos.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.35 (1)

La electrónica merece un párrafo aparte. Comprar un celular conviene más que una computadora. Lo que más se llevan los sanjuaninos es celulares y también plays station.

Por último, en el tercer nivel la sección hogar, niños y juguetería se abre al visitante con miles de opciones. Si pensas comprar ahora cosas para el colegio, aún no hay nada.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 20.47.37

La ropa de cama, la deco y la ropa de niño presentan diferencias de precios muy favorables para los argentinos. La estrella del nivel tres son los productos Stanley, de moda y en Chile con valores más que razonables.

La ilusión que tuvo San Juan el año pasado cuando un dirigente comercial dijo que volvía Falabella se pinchó rápidamente. Pero si venís a La Serena podés recordar por un ratito cuando San Juan tuvo su propio Falabella.

Mirá el recorrido: