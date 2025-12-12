viernes 12 de diciembre 2025

Las nuevas ofertas académicas de la UNSJ para seis departamentos clave

La UNSJ sumó dos nuevas tecnicaturas orientadas a fortalecer la formación y la empleabilidad en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullúm, consolidando su expansión académica en el interior provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-12 at 7.55.29 PM

La Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería, oficializó este viernes la creación de dos nuevas tecnicaturas que se dictarán en seis departamentos del interior provincial: la Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria y la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada. La iniciativa quedó formalizada mediante la firma de un Acta Complementaria entre la UNSJ, los ministerios de Minería y Educación y la propia Facultad de Ingeniería.

Además, el acuerdo renovó la partida presupuestaria para garantizar el dictado del segundo año de las Tecnicaturas Universitarias en Operaciones Mineras y en Procesamiento de Minerales, que ya se encuentran en funcionamiento. La firma del acta se realizó en la sala de reuniones del Ministerio de Minería y ratificó el trabajo conjunto orientado al desarrollo integral de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y la nueva incorporación, Ullúm. El objetivo central es fortalecer la empleabilidad en zonas donde la formación técnica es un requisito clave para la inserción laboral. En este marco, la Facultad de Ingeniería se convertirá en la primera unidad académica del país en dictar una tecnicatura universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada.

Las nuevas propuestas tendrán dos años de duración bajo modalidad presencial. Las inscripciones para las cuatro tecnicaturas, incluyendo las dos ya vigentes, abrirán el 10 de diciembre de 2025 mediante un formulario online. El Curso de Ingreso comenzará el 3 de febrero de 2026 y las clases para quienes lo aprueben iniciarán el 10 de marzo. No habrá cupos para rendir el ingreso, aunque cada tecnicatura admitirá hasta 25 estudiantes por departamento, más quienes puedan incorporarse posteriormente acreditando materias equivalentes.

El Departamento de Ingeniería Química y el Departamento de Ingeniería Electromecánica tendrán a su cargo la propuesta educativa en modalidad híbrida, la producción del material didáctico, la administración del aula virtual, el dictado de clases sincrónicas y asincrónicas, la tutoría disciplinar y la elaboración y corrección de exámenes. También serán responsables de la coordinación general, disciplinar, pedagógica y administrativa de cada tecnicatura.

