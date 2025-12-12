Barassi, las "bebas" y el particular spot que promociona a San Juan para las vacaciones de verano

A través de las redes sociales, el Gobierno de San Juan lanzó este viernes un nuevo spot turístico de cara a las vacaciones de verano y recurrió a una de sus figuras más queridas: Darío Barassi . El conductor sanjuanino no solo compartió el video en sus propias plataformas, sino que se convirtió en el hilo narrativo de un recorrido que mezcla humor, paisajes imponentes y guiños a la cultura local.

En el spot, Barassi aparece en distintos rincones emblemáticos de la provincia: desde la inmensidad de la Pampa El Leoncito, hasta las aguas espejadas del Dique Punta Negra, pasando por viñedos y otros atractivos naturales que conforman la identidad turística sanjuanina. Cada escena está atravesada por su estilo inconfundible: descontracturado, irónico y cercano.

Fiel a su humor, el conductor le dedica apodos cariñosos a las botellas de vino -a las que llama “bebas”- y también a la tradicional punta de espalda, que presenta como una tentación gastronómica más del recorrido. Incluso se muestra algo esquivo ante los deportes aventura, otro de los pilares de la propuesta turística, lo que convierte esas escenas en un recurso humorístico que potencia el mensaje central: San Juan ofrece experiencias para todos los gustos.

El video, que ya circula ampliamente en plataformas digitales, busca posicionar a la provincia como un destino atractivo y versátil para el verano, combinando naturaleza, gastronomía, vinos y actividades al aire libre con el toque distintivo de Barassi, uno de los sanjuaninos más populares del país.