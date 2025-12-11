jueves 11 de diciembre 2025

Viral

El video más sanjuanino del día: ¡Barassi reaccionó a los mejores audios de la provincia!

El comunicador Agustín Neglia recopiló audios virales de San Juan y se los hizo escuchar al famoso conductor, quien reaccionó entre risas y desató una ola de comentarios locales en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas se viralizó un video que reunió dos cosas muy sanjuaninas: los audios más icónicos de la provincia y la reacción espontánea de Darío Barassi. El material fue publicado por el conductor Agustín Neglia, quien contó que, durante su paso por San Juan, decidió pedirle al humorista local que eligiera “el mejor audio para mandar al espacio en un satélite, para que en mil años los extraterrestres nos recuerden”.

Barassi recibió la misión con el entusiasmo de siempre y terminó tentado de risa cuando escuchó el clásico “verruga, el perro marrón”, el audio del can que “está meta torear a la gente”. También se divirtió con el célebre “que viene el ventarrón”, otro de los audios que desde hace años circula como marca registrada del humor sanjuanino.

La publicación no tardó en estallar en redes, acumulando cientos de reacciones y comentarios cargados de identidad local. “Y es así la cosa nomás… ¡San Juan!”, escribió un usuario, reflejando el espíritu general de quienes celebraron este encuentro entre dos referentes del entretenimiento y la cultura popular provincial.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999159767336714444&partner=&hide_thread=false

