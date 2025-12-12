viernes 12 de diciembre 2025

Preocupación

Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensarse en un bar

El cantante de Turf, de 50 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Joaquín Levinton fue internado de urgencia durante la madrugada de este viernes, tras descompensarse en un bar.

El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue internado de urgencia en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación en un bar del barrio de Palermo.

El incidente ocurrió a las 0:42 de la madrugada de este viernes. El artista, de 50 años, sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó, lo que motivó el llamado inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la intervención de emergencia. Explicó que, Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

En diálogo con Crónica TV, Crescenti detalló el motivo del traslado: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto y lo trasladamos al hospital Fernández”.

Un primer parte policial había señalado que el músico sufrió un “principio de infarto”. Crescenti reforzó la cautela indicando que, el diagnóstico presuntivo es una “descompensación cardíaca” y que es “probable que sea un infarto”, aunque se esperan los estudios médicos para la confirmación.

Temas
