miércoles 3 de diciembre 2025

Muy buena onda

El divertido video de Darío Barassi durante la tradicional foto de los personajes del año de la revista Gente

El conductor sanjuanino metió un tremendo filtro que convirtió a cada uno de sus compañeros de la gala en simpáticas caricaturas. Imperdible

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura del divertido video que compartió Darío Barassi en su cuenta de Instagram.

Darío Barassi no tiene paz y menos aún cuando se trata de divertirse en las redes. En esta ocasión el sanjuanino compartió en su cuenta de Instagram un video con un filtro que disparó carcajadas.

El conductor de Ahora Caigo apuntó a diferentes participantes de la tradicional foto en la que la revista Gente reúne a los personajes del año. Yanina Latorre fue una de las que más reaccionó al ver su cara completamente transformada.

"Me divierto tan fácil. Que lindo siempre ser parte de la tapa de los personajes del año de @revistagenteok. No me sienten más al lado de @momigiardina que es un bardo jajaja", escribió Barassi en el posteo de IG.

