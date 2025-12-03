miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se agrandó la familia

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La modelo estaba internada desde el 29 de octubre en el Sanatorio Otamendi. César Carozza, abogado y amigo de la familia, confirmó la feliz noticia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron la llegada de su primer hijo en común en el momento más emotivo de sus doce años de relación. Isidro llegó al mundo esta tarde en el Sanatorio Otamendi, luego de unos días complicados que derivaron en la internación de la flamante mamá.

Lee además
rocio marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿que le paso?
Lo último

Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?
El documento de Lali Espósito, a punto de ser estrenado.
Expectativa

El documental de Lali Espósito, en la puerta del horno: cuándo se estrena y cómo verlo online

César Carozza, el abogado de la familia Fort y amigo de la pareja, le confirmó a Teleshow la feliz noticia. “Está perfecto, por suerte. Si bien nació prematuro, están con Rocío muy bien”, aseguró, sobre el parto mientras enfatizaba que tanto la flamante mamá como el bebé se encuentran en un buen estado de salud.

La modelo se convirtió en madre por primera vez, mientras que es el cuarto hijo del empresario, que es papá de Macarena y los mellizos Angie y Pietro. La noticia causó gran alegría en sus seres queridos y en sus seguidores, ya que se trata de una lucha de largo tiempo de Marengo, cuyo embarazo había experimentado algunas dificultades en los últimos días.

Marengo fue internada de urgencia el 29 de noviembre para que guarde reposo absoluto y evitar de esta manera cualquier complicación en la semana 33 de gestación. A lo largo de la internación, Marengo contó con el apoyo incondicional de Eduardo Fort, quien permaneció a su lado durante todas las noches en el sanatorio. El entorno de la pareja se hizo presente con muestras de afecto y visitas al sanatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996341851851207097&partner=&hide_thread=false

Amigas como la abogada Ana Rosenfeld y las influencers Belu y Emily Lucius se acercaron para acompañar a Marengo, llevándole obsequios y palabras de aliento. Además, figuras del espectáculo como Belén Francese, Aníbal Pachano y Daniel Ambrosino enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales, sumándose a la cadena de buenos deseos.

Previamente, la pareja fue mostrando diferentes momentos de este proceso, él siempre con un perfil más reservado y ella mucho más acostumbrada al juego mediático, como cuando habló durante la fiesta en la que revelaron que esperaban un varón. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó Marengo, al intentar explicar los sentimientos que la abordaban en ese instante.

En ese contexto, se permitió bromear sobre una posible boda en el corto plazo. “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no. Igual, no lo descarto”; manifestó la modelo. Y más allá de cualquier broma de ocasión, sabía que lo que los unía era mucho más fuerte que cualquier papel firmado. “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”, sentenció.

La actriz anunció su embarazo a mediados de junio en el programa chileno Primer Plano, emitido a través de la pantalla de Chilevisión. Allí se refirió por primera vez a la concreción de su sueño, el trayecto que recorrió hasta llegar a este lugar y reveló intimidades sobre su bebé en camino. Luego, a través de Instagram compartió su alegría y mostró la primera ecografía de su hijo.

“¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho, mucho, mucho! Estamos tan, pero tan felices... ¡Ya te amamos!“, escribió, desde su red social, junto a una foto sonriente con su pareja.”¡Gracias, gracias, gracias a todos los que fueron parte de este camino!“, agregó. Un camino que a partir de este miércoles 3 de diciembre se embarca en un nuevo sendero.

Temas
Seguí leyendo

El divertido video de Darío Barassi durante la tradicional foto de los personajes del año de la revista Gente

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

¿Se agranda la familia?: la foto navideña de Luisana Lopilato que desató rumores de embarazo

La fuerte interna que surgió entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity

"¿Para qué disimular más?": el guiño de Ian Lucas en medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson

Pampita pidió dinero para ir al programa de Mario Pergolini: la reacción del conductor

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Citaron en la Justicia a Wanda Nara por la detención del abogado Nicolás Payarola: lo hundió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura del divertido video que compartió Darío Barassi en su cuenta de Instagram.
Muy buena onda

El divertido video de Darío Barassi durante la tradicional foto de los personajes del año de la revista Gente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado video
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje profundo y justo
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional