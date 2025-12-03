miércoles 3 de diciembre 2025

Papelón

Revelan quién fue la mujer que se quiso levantar a Nico Occhiato e incomodó a Flor Jazmín

En el programa de Yanina Latorre pusieron fin a la polémica y desmintieron que Julieta Poggio haya sido la desubicada que "tiroteó" a Occhiato. La verdad fue revelada, mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
flor jazmín y nico occhiato

La tapa de la Revista Gente con los personajes del año terminó en escándalo mediático para Nico Occhiato, Flor Jazmín y Juli Poggio. Es que, según se filtró, una de las famosas invitadas se habría querido levantar al conductor de Luzu adelante de su novia, generando molestias en la bailarina.

A pocas horas de terminado el evento, todos los misiles apuntaban contra Juli Poggio y aseguraban que ella había sido la "desubicada" que quiso interferir con la pareja del momento. Sin embargo, este miércoles se supo que no es así y, además, se conoció el nombre de la "Tatiana": Wanda Nara.

A tal punto escaló el escándalo que, en su programa de streaming, Juli Poggio tuvo que salir a desmentir y terminó llorando por las maliciosas versiones que la involucraban en la fake news por la que, además, recibió muchísimo hate. "Me da bronca porque yo sé quién fue, pero no lo van a decir porque es muy picante", dijo.

A pesar de todo, la mismísima Yanina Latorre develó el misterio en su programa SQP donde relató qué fue lo que hizo Wanda que molestó tanto a Flor Jazmín.

"¿Saben quién le molestó a ella?: Wanda Nara", dijo sin tapujos Yanina Latorre y agregó "Flor estaba relojeadora porque Nico es muy bello, pero bueno tenés que relajarte. Wanda le tocó la rodilla y se hizo la boluda", detalló la conductora de SQP.

Desde el entorno de Wanda todavía no salieron a aclarar nada pero en redes ya la llaman "Tatiana".

