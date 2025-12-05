Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija

Un changarín de Chimbas que fue detenido en octubre último, acusado de violar en reiteradas ocasiones a su propia hija, fue condenado este viernes a 8 años de cárcel. El sujeto aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y de esa manera consiguió que le dieran la pena mínima, dado que podría haber recibido un castigo de hasta 20 años.

Un pervertido Detienen a un sujeto acusado de abusar a su hija por más de 30 años

Padrastro pervertido Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijas, una de las cuales tuvo un hijo

El ahora condenado, cuyas iniciales son A.Z., fue detenido el 5 de octubre a raíz de la denuncia de un docente de la escuela secundaria adonde concurre la víctima. Esa chica hoy tiene 16 años, pero hacía meses había abandonado la casa de sus padres por los maltratos que padecía. En principio se pensó que el alejamiento del hogar se debía a la mala relación con su progenitor. Sin embargo, al tiempo la jovencita le reveló a su novio y luego a su preceptor que el verdadero motivo por el cual se marchó fue porque su papá abusaba sexualmente de ella.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora. A la derecha, el equipo de UFI ANIVI: los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, de la UFI ANIVI.

La causa se inició en la UFI ANIVI. El changarín compareció en Tribunales el 8 de octubre último en compañía de su defensora, la abogada María Filomena Noriega, y los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero formularon la imputación en su contra por el delito abuso sexual con acceso carnal, reiterados y agravado por la convivencia y por tratarse de un ascendiente.

Lo llamativo del caso fue que, en su testimonio, la adolescente contó además que su hermana mayor también sufrió los mismos golpes y hasta tuvo un hijo producto de esos ultrajes. Esto último nunca se pudo comprobar, dado que esa otra chica no quiso hacer la denuncia. Lo concreto fue que el juez de garantías Roberto Montilla dispuso la prisión preventiva para el sujeto por el plazo de 2 meses y lo envió al penal de Chimbas.

El delito por el cual lo condenaron tiene una escala penal de entre 8 y 20 años de cárcel. En este caso, la pena fue la mínima.

La investigación en la UFI CAVIG avanzó con la única denuncia y comprobó las atrocidades que contó la adolescente. Según la acusación, todo comenzó cuando ella tenía 14 años, mediante el acoso diario y manoseos. El hombre aprovechaba cada vez que se quedaba a solas con ella y la amenazaba. Al tiempo, esos abusos continuaron hasta que la violó y después esos ataques sexuales se repitieron. Por esa razón la chica abandonó la casa familiar en enero de este año, sin dar lo motivo. También se constató que la mamá padecía violencia de género dentro del hogar.

Este viernes era la audiencia para tratar la prórroga de la prisión preventiva. Sin embargo, la fiscal Andrea Insegna y la abogada Noriega informaron al juez Montilla que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado y propusieron fijar una pena de 8 años de cárcel.

El changarín dio su consentimiento frente al magistrado y admitió su responsabilidad en los ultrajes contra su propia hija. Fue así que el juez Montilla refrendó el acuerdo y lo condenó a dicha pena, la mínima por el delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la convivencia y por tratar de un ascendiente.