Rosalía anunció dos shows en Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Tras el revuelo causado con su visita a Buenos Aires de la semana anterior (con presentaciones en el programa de Mario Pergolini Un día perdido, en Luzu TV y algunas salidas con amigas como Lali y Emilia Mernes, visita a la Bombonera con Trueno y foto con Charly García), Rosalía -la cantante más importante de España en la actualidad- anunció que dará dos conciertos en Buenos Aires el año próximo.

Una locura Rosalía en La Bombonera: emoción, regalos y una corrida descalza por el césped sagrado

Rosalía está en plena promoción de su nuevo álbum Lux, una obra conceptual en la que le canta a Dios en 14 idiomas y con una gira que promete ser un antes y un después en su exitosa trayectoria.

Rosalía tiene idea de desplegar en Buenos Aires la fuerza escénica de una obra que abre un ciclo distinto en su trayectoria, alejado del minimalismo de la era Motomami, barroco por donde se lo mire: en lo instrumental, los arreglos, las lenguas y las letras.

Conectada a Buenos Aires

En su reciente visita a Buenos Aires, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina. En apenas dos días, asistió a una sesión de jam (la Cindy Cat, a la que fue apenas bajó del avión que la traía de España) y grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez.

Además, visitó lugares icónicos de la ciudad y se encontró con el maestro, Charly García.

Uno de los hitos más comentados que se pudo seguir en redes sociales, fue su subida al Obelisco, desde donde contempló el cielo que cita en Reliquia, canción donde menciona a la ciudad como símbolo de belleza trascendental. “El cielo nació en Buenos Aires”, dice el tema y la frase, que rápidamente fue festejada por sus fans argentinos, cobró aún más notoriedad tras las declaraciones de la cantante: “es el cielo más hermoso que he visto en mi vida".

Rosalía vuelve a los escenarios convertida en una de las creadoras más influyentes del panorama internacional. Tras el fenómeno global de Motomami, su nueva gira mundial apunta aún más alto. Lux representa un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin perder la impronta provocadora que la caracteriza.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, Lux fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico. En 18 canciones y 14 idiomas, la artista condensa un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.

Desde su lanzamiento, Lux marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de Rosalía y estableció nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados.

El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify -convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial- y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Estos shows de Rosalía se harán dos años después de los que ya hizo en la Argentina (donde incluso a llegado a presentarse en Lollapalooza Argentina).

Rosalía en la Argentina: dónde será y cómo sacar las entradas

Rosalía se presentará en el Movistar Arena porteño el 1 y 2 de agosto de 2026.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena (www.movistararena.com.ar), en preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre, de 10 a 16 horas; y luego en la instancia de la venta general, que estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Las tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta. Se recomienda comprar únicamente en el sitio oficial para prevenir las estafas.

La producción corre por cuenta de DF Entertainment.

Rosalía: los países que abarca la gira

El Lux Tour 2026 será su gira más extensa como artista principal hasta la fecha, un ambicioso recorrido de 42 shows en arenas a través de 17 países.

16 de marzo – Lyon, FR – LDLC Arena

18 de marzo – París, FR – Accor Arena

20 de marzo – París, FR – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, CH – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, IT – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, ES – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, BE – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, DE – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, DE – Uber Arena

5 de mayo – Londres, UK – The O2

4 de junio – Miami, FL – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, FL – Kia Center

11 de junio – Boston, MA – TD Garden

13 de junio – Toronto, ON – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, IL – United Center

23 de junio – Houston, TX – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, CA – Kia Forum

3 de julio – San Diego, CA – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, CA – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, CO – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes.

3 de septiembre -San Juan, PR -Coliseo de los Deportes

