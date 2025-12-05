viernes 5 de diciembre 2025

Cine

Una de las grandes series de la historia tendrá su película: "El hombre inmortal"

La promesa de un largometraje entusiasma a los millones de fanáticos de la impactante serie, ubicada históricamente en el Reino Unido, a principios de siglo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Netflix anunció hoy que la película Peaky Blinders: El hombre inmortal tendrá su estreno global el 20 de marzo del 2026, marcando el regreso del ganador del Oscar Cillian Murphy en el rol de Tommy Shelby. La épica historia está dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight.

La plataforma reveló la sinopsis oficial de la película que es una continuación directa de la serie: "Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…".

Esta no será la última historia de Peaky Blinders, ya que Netflix anunció dos nuevas temporadas que arrancarán después de la película. Cada una compuesta por 6 episodios de 60 minutos, que se rodarán en los estudios Digbeth Loc., en Birmingham. Ambas temporadas serán producidas por Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) y Garrison Drama (Peaky Blinders Temporadas 1-6, The Peaky Blinders Film).

“Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura", sostuvo Steven Knight, creador de la serie, en un comunicado de prensa.

El elenco también cuenta con Rebecca Ferguson (Duna; Una casa de dinamita), el nominado al Oscar Tim Roth (Perros de la calle; Los 8 más odiados), Sophie Rundle (After the Flood; Gentleman Jack), el ganador del BAFTA Barry Keoghan (Saltburn; Los espíritus de la isla) y el ganador del Primetime Emmy Stephen Graham (Adolescencia; El chef).

