Bombazo empresarial

Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO: qué pasará con los abonados

El anuncio sacudió a Hollywood y alteró las expectativas sobre los próximos pasos de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Netflix amplió su presencia en el mundo de las plataformas streaming.

En la mañana de este viernes, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el legendario estudio de cine y televisión, así como activos como el servicio de streaming HBO Max, por un total de US$ 72.000 millones.

Warner Bros. Discovery sigue adelante con sus planes de dividirse en dos mitades que coticen en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix pretende adquirir la mitad de Warner. La otra mitad, Discovery Global, albergará a CNN y a otros canales de cable.

La fusión de Netflix, Warner Bros. y HBO requerirá una intensa regulación en Estados Unidos y otros países. Una vez que suceda se aclarará cuál será el futuro de los abonados de las plataformas.

La fusión crearía un gigante del entretenimiento en streaming y pondría fin a una de las grandes rivalidades de la industria de los medios de comunicación de la última década. Un reciente informe de un analista de Bank of America lo expresó así: “Si Netflix adquiere Warner Bros., la guerra del streaming prácticamente termina. Netflix se convertiría en la potencia global indiscutible de Hollywood, incluso más allá de su actual posición privilegiada”.

Durante varias semanas, Paramount era el favorito en la subasta de WBD. Los ejecutivos de Paramount, que querían comprar la totalidad de WBD, incluidos sus activos de cable, irradiaban confianza en su propuesta de fusión y en su relación mutuamente beneficiosa con el presidente Trump.

Pero Netflix sorprendió a muchos con la audacia de sus ofertas. El gigante del streaming presentó dos propuestas a principios de esta semana que lo catapultaron por delante de las de Paramount, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Además, Netflix aceptó la misma costosa comisión de ruptura que Paramount, según una de las fuentes. Esto significa que el posible comprador pagará a WBD miles de millones de dólares si el acuerdo no se cierra.

El mayor interrogante es la aprobación regulatoria. El Gobierno de Trump revisará cualquier transacción entre Netflix y WBD, y algunos analistas prevén una batalla política y legal. Algunos políticos estadounidenses ya han expresado su preocupación por la posible consolidación.

“Conocer la ambición de Netflix de comprar su verdadera amenaza competitiva —el negocio de streaming de WBD— debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo”, escribió el senador Mike Lee en X. “Esta posible transacción, de materializarse, plantearía serias dudas sobre la competencia, quizás más que cualquier otra transacción que haya visto en casi una década”.

Paramount y Comcast, el otro gigante de los medios que se sabe que ha presentado ofertas por WBD, podrían seguir buscando un acuerdo. En otras palabras, esta saga está lejos de terminar.

FUENTE: CNN Español

