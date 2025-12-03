miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un galán

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance

El cantante y youtuber se refirió a las versiones que lo vinculan sentimentalmente con su compañera de MasterChef Celebrity. El video

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo se cocina bajo presión, también hierven los rumores. Y en las últimas semanas, uno en particular tomó más fuerza que el resto: la supuesta relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Todo empezó como un comentario aislado, escaló con un video sospechoso en redes sociales y terminó instalando una versión que parecía difícil de ignorar. Ante ese escenario, el cantante, youtuber e influencer finalmente rompió el silencio y habló sobre su vínculo con la modelo.

Lee además
¿para que disimular mas?: el guino de ian lucas en medio de los rumores de romance con evangelina anderson
Redes

"¿Para qué disimular más?": el guiño de Ian Lucas en medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson
el jugado mensaje que le habria mandado evangelina anderson a ian lucas, ¿romance en puerta?
El amor...

El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?

La primera aparición pública del tema ocurrió cuando A la tarde (América TV) lo interceptó. Se mostró relajado y sonriente. “La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor. Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido”, comenzó, destacando que su vínculo con todos sus compañeros del certamen es cercano y muy bueno.

Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson

Pero el cronista fue directo al punto y quiso saber qué pensaba Ian sobre ser asociado sentimentalmente con la exesposa de Martín Demichelis. La respuesta no solo no negó nada, sino que reavivó aún más el fuego del rumor. “No, la verdad no nos molesta. Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”, lanzó sin titubear, dejando en claro que los comentarios no le resultan incómodos. La frase no pasó desapercibida para nadie: halagó a Evangelina con una naturalidad que despertó todo tipo de interpretaciones, especialmente cuando agregó que entre ellos “la relación es increíble” y que son “muy compañeros” dentro y fuera de la competencia.

Consultado sobre una coincidencia en redes que mostraba a Evangelina en lo que parecía ser su departamento, Ian decidió aclararlo con una mezcla de sinceridad y humor. “Es mi departamento. Ese día vino La Joaqui, Luck Ra, La Reini y éramos cinco. No es que vino ella sola”, explicó, intentando bajar la intensidad del rumor. De todos modos, su tono y lenguaje corporal no hicieron más que confirmar que no le molesta para nada la idea de ser asociado sentimentalmente con ella. El youtuber incluso reveló que más allá de las visitas grupales, también comparten salidas: “Hoy nos vamos a cenar”, admitió ante el móvil. Y esa frase, por supuesto, volvió a alimentar las especulaciones.

Otro punto que generó revuelo mediático fue la diferencia de edad entre ambos. Ian tiene 25 años; Evangelina, 41. El cronista quiso saber si eso representaba un conflicto para él. Su respuesta fue contundente: “Sea ella o sea cualquiera, la verdad es que no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas que la gente no sabe y no me hace falta aclararlas, pero siento que tengo una edad mental mucho más grande. La edad es un número, no me interesa”. Con esa afirmación, Ian dejó claro que, para él, la brecha generacional no es un obstáculo y tampoco un condicionante a la hora de pensar en un vínculo afectivo.

En cuanto a su presente sentimental, dejó una puerta entreabierta que llamó la atención. “Las puertas están abiertas. Yo soy muy enamoradizo, me cuesta confiar en la gente, pero la verdad hoy en día estoy soltero. Estoy bien, pasándola increíble. Muy enfocado en el programa y en el trabajo. Estoy a full, pero la posibilidad siempre está”, confesó.

Mientras tanto, Evangelina continúa manteniendo un perfil más prudente. Aunque no negó la cercanía con Ian, tampoco confirmó ninguna relación. El tiempo dirá si este vínculo se transforma en una historia de amor o si solo se trata de una amistad intensa que creció en el marco de un reality. Por ahora, Ian dejó claro que no tiene problema en ser vinculado con Evangelina, e incluso, con una sonrisa, celebró el rumor más instalado de MasterChef.

Temas
Seguí leyendo

Revelan quién fue la mujer que se quiso levantar a Nico Occhiato e incomodó a Flor Jazmín

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El documental de Lali Espósito, en la puerta del horno: cuándo se estrena y cómo verlo online

El divertido video de Darío Barassi durante la tradicional foto de los personajes del año de la revista Gente

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

¿Se agranda la familia?: la foto navideña de Luisana Lopilato que desató rumores de embarazo

La fuerte interna que surgió entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity

Pampita pidió dinero para ir al programa de Mario Pergolini: la reacción del conductor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
revelan quien fue la mujer que se quiso levantar a nico occhiato e incomodo a flor jazmin
Papelón

Revelan quién fue la mujer que se quiso levantar a Nico Occhiato e incomodó a Flor Jazmín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

El acueducto Gran Tulum es una de las obras que se reactivaron este año y ahora está bajo sospecha.
Oficial

Sin obra y con deuda: la Provincia comenzó a pagar los US$100 millones del Acueducto Gran Tulum

Te Puede Interesar

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan
Clima

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado
Legislativa

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Un profe y sus alumnos de Rodeo crearon café, harina, licor, dulce, cocho, humus y hasta macetas biodegradables, ¡todo con poroto iglesiano!
Producción

Un profe y sus alumnos de Rodeo crearon café, harina, licor, dulce, cocho, humus y hasta macetas biodegradables, ¡todo con poroto iglesiano!