El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada

Con números que rompieron nuevos récords en el mundo de las plataformas de streaming, llegó a Netflix parte de la quinta y última temporada de " Stranger Things ". Sin embargo, desde sus inicios, allá por julio de 2016 (sí, hace casi 10 años), pasó demasiado tiempo durante el cual se fueron descubriendo distintos secretos que revelan el detrás de la historia que transcurre en Hawkins.

Tiempo para Ver Una melodía que va y viene en el tiempo en "La chica perdida", una película que desafía a la atención

Con una cantidad enorme de datos desperdigados a lo largo de las primeras entregas, tanto para quienes ya vieron los primeros cuatro capítulos disponibles como para quienes se disponen a ver los cuatro restantes, es importante armar una especie de rompecabezas cronológico. Tanto es así, que las redes sociales se llenaron de líneas de tiempo que organizan la información. Algo similar a lo que sucedió con otras series complejas, como " Dark ", la producción alemana casi imposible de entender sin un buen mapa genealógico.

Sólo 5 días después de su estreno, la “Stranger Things” se convirtió en la serie en inglés con el mejor debut en la historia de Netflix, sólo fue superada por la segunda y tercera temporadas de la coreana “El juego del calamar".

Repasando lo que se ha escrito y mostrado hasta el momento, aquí un resumen con cada uno de esos hechos para comprender lo que ya se vio en las primeras cuatro nuevas partes estrenadas y lo que podrá observarse en las cuatro que serán incorporadas al catálogo en los próximos días.

image

En orden cronológico, según cuenta la serie, "Stranger Things" comienza en 1959, cuando una familia se muda de Nevada a Hawkins para rehacer su vida. Sin embargo, la madre y su hija mueren en circunstancias muy extrañas, y todos creen que el asesino es el padre, Víctor Creel (Robert Englund). Pero los crímenes fueron cometidos en realidad por el hijo de la familia, Henry Creel (Jamie Campbell Bower), quien posee poderes psíquicos. En 1960, el doctor Martin Brenner (Matthew Modine) se hace cargo del joven y comienza a experimentar con él en su laboratorio. Es allí donde Henry conoce a Eleven (Millie Bobby Brown).

Los poderes de Henry se descontrolan y, tras convencer a Eleven de que lo libere, empieza a matar a todas las personas del laboratorio, incluidos los demás niños secuestrados. Para detenerlo, Eleven abre una puerta al Upside Down y lo envía allí. Es en ese lugar donde Henry se convierte en Vecna, el principal monstruo de la historia.

image

Recién en 1980, el doctor Brenner construye una máquina para abrir un portal al Upside Down con el fin de encontrar a Henry. Tres años después desaparece Will Byers (Noah Schnapp), quien es llevado por Vecna al Upside Down para convertirlo en su espía del otro lado del mundo. En paralelo, Eleven escapa del laboratorio y conoce a Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin), con quienes investiga la desaparición de Will y debe enfrentarse al Demogorgon, una criatura llegada del Upside Down. Finalmente, Eleven abre un nuevo portal para enviarlo de regreso a su lugar de origen.

image

Hopper (David Harbour) y Joyce (Winona Ryder) logran ingresar al portal del laboratorio y rescatan a Will, quien estaba atrapado en una especie de capullo del Upside Down. Todos regresan a Hawkins y tratan de volver a la normalidad. Sin embargo, Will comienza a tener visiones y una aparente conexión con un nuevo monstruo: el Mind Flayer.

image

La historia salta a 1985, cuando un grupo de investigadores rusos intenta recrear el proyecto MK-Ultra, el mismo que desarrollaba el doctor Brenner en su laboratorio, con el objetivo de abrir un nuevo portal. Vecna lidera el Upside Down e intenta regresar al mundo real, pero para lograrlo necesita cometer cuatro sacrificios humanos. Entonces mata a Chrissy Cunningham, Fred Benson, Patrick McKinney y, finalmente, a Max Mayfield (Sadie Sink). Pero Eleven consigue rescatar a Max antes de que Vecna complete su plan. Finalmente, en 1987, Eddie Munson (Joseph Quinn) se sacrifica para que los demás puedan salvarse. Allí es donde llega "Stranger Things 5".

Cuándo llegará el final de "Stranger Things"

La primera parte de la quinta temporada no defraudó. Más allá del paso del tiempo, la producción mantiene intactos el suspenso, la frescura de sus protagonistas, los guiños a la atractiva década del ’80 y el gancho que obliga a seguir mirando sin siquiera pestañear.

image

De ese modo, se espera con ansiedad el final. En ese contexto, se confirmó que los tres episodios siguientes llegarán el 25 de diciembre, mientras que el gran y definitivo desenlace se estrenará el 31 de diciembre, coincidiendo con el cierre del año.

Según trascendió, el último capítulo tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos, siendo bastante más extenso que sus antecesores, tal como ocurrió con el episodio final de la temporada 4, que alcanzó las 2 horas y 22 minutos.

El trailer de "Stranger Things 5"