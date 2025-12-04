jueves 4 de diciembre 2025

La reacción de la China Suárez al ver las fotos de la boda de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

El actor dio el “sí, quiero” en una ceremonia íntima en Buenos Aires y su ex y madre de su hija reaccionó. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nicolás Cabré compartió en las redes sociales fotos de su casamiento con Rocío Pardo. Lo más curioso para los usuarios fue la reacción que tuvo la China Suárez al ver el posteo.

Alejada de cualquier conflicto, la ex Casi Ángeles decidió dejarle su “me gusta” a la publicación en la que el actor se mostraba más feliz que nunca junto a la bailarina.

“Rodeados de amor”, dice el posteo que tanto Nicolás como Rocío publicaron en sus perfiles de Instagram. En el álbum se pueden ver varias fotos del festejo íntimo del civil.

La reacción de la China Suárez al casamiento de Nicolás Cabré

image

La celebración tuvo lugar este miércoles por la noche en Buenos Aires, donde fueron acompañados por unos pocos allegados y por Rufina, la hija que Cabré tuvo con la China Suárez.

En este último tiempo, se supo que la actriz tiene un excelente vínculo con la flamante esposa de Nicolás. Tanto es así que recientemente le agradeció por el cariño que le tiene a Rufi.

