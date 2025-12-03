jueves 4 de diciembre 2025

Felicidad

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: todos los detalles

La modelo dio a luz a Isidro en el Sanatorio Otamendi, tras seis días de internación y un parto adelantado de 34 semanas. El bebé permanece bajo observación, mientras Marengo comparte su alegría y el paso a paso con sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-03 at 11.03.19 PM

Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de Isidro, su hijo con Eduardo Fort. El bebé nació este miércoles 3 de diciembre en el Sanatorio Otamendi, donde la modelo permanecía internada desde hacía seis días.

El parto se produjo a las 34 semanas de gestación y, aunque se adelantó, trascendió que el pequeño tiene buen peso. De todas formas, deberá permanecer internado bajo observación médica. Para Marengo, Isidro es su primer hijo, mientras que Fort ya es padre de Macarena, de 24 años, y de los mellizos Angie y Pietro, de 16, fruto de su matrimonio previo con Karina Antoniali.

Durante su internación, Marengo se mantuvo muy activa en redes sociales, compartiendo fotos, videos y actualizaciones sobre su estado y el del bebé. Su última publicación antes del nacimiento fue a las siete de la mañana, cuando mostró su panza desde la cama del sanatorio con un simple “Buen día”. La noche anterior, había difundido un video de una ecografía y expresó su agradecimiento al equipo médico, a su familia y a sus amigas.

En estos días de internación, la acompañaron varias personas cercanas, entre ellas la abogada Ana Rosenfeld y las influenceres Belu y Emily Lucius.

