jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se puso picante

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se mostró 'mano larga' con Nico Occhiato: "Le tocó la..."

La conductora de “SQP" contó la verdad detrás del enojo de Flor Jazmín Peña al exponer un polémico gesto que tuvo la mediática con el dueño de Luzu TV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yanina Latorre y Wanda Nara.

Yanina Latorre y Wanda Nara.

Una polémica se encendió cuando se supo que Flor Jazmín Peña estaba furiosa con una famosa por intentar coquetear con su pareja, Nicolás Occhiato, en medio de un evento. Los portales de espectáculo no tardaron en buscar sospechosas y fueron varias las mencionadas, entre ellas Julieta Poggio, quien quebró en llanto al negarlo. Finalmente, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara fue quien le tiró los galgos al creador de Luzu TV.

Lee además
la reaccion de la china suarez al ver las fotos de la boda de nicolas cabre con rocio pardo
Redes

La reacción de la China Suárez al ver las fotos de la boda de Nicolás Cabré con Rocío Pardo
Rosalía confirmó su regreso al país para agosto del 2026.
Todo lo que hay que saber

Rosalía anunció dos shows en Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Wanda Nara intentó coquetear con Nico Occhiato

Además de Juli Poggio, las miradas recayeron en Sofía “la Reini” Gonet, Evangelina Anderson y Laurita Fernández por la cercanía que tenían de Occhiato en la gala de los cien personajes del año de Gente.

“¿Saben quién le molestó a Flor Jazmín? Wanda Nara”, lanzó la bomba Yanina Latorre en “Sálvese quien pueda” (América TV). “Por eso dicen ‘no se va a animar porque es alguien picante’”, detalló la conductora, que mencionó una posible participación temporal de la bailarina en “MasterChef Celebrity” (Telefe).

Esta información coincidió con el dato brindado por Ángel de Brito en historias de Instagram. “La que saludó cariñosamente a Nico Occhiato y Flor Jazmín dijo: ‘¿Vieron lo que yo vi?’. No fue Julieta Poggio, fue Wanda Nara”, escribió el conductor de “LAM”.

Flor Jazmín Peña habría enfurecido con Wanda Nara por un acercamiento a Nico Occhiato. (Instagram/@nicoochiato).

Sobre el supuesto coqueteo de Wanda Nara a Nico Occhiato, Yanina aseguró: “Wanda le tocó la rodilla, se hizo bien la boluda”. “No sé si Wanda Nara lo hizo adrede o no, o si ella estaba mal viajada porque Laurita Fernández habría comentado que ‘estaba bueno’ y estaba al lado”, especuló la “angelita”.

“Flor estaba relojeadora, Nico es muy bello”, cerró Yanina Latorre. “Y muy poderoso”, sumaron los panelistas del programa, en referencia a su liderazgo en el streaming Luzu TV.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Operaron a la Mona Jiménez: ¿qué le pasó?

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: todos los detalles

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance

Revelan quién fue la mujer que se quiso levantar a Nico Occhiato e incomodó a Flor Jazmín

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El documental de Lali Espósito, en la puerta del horno: cuándo se estrena y cómo verlo online

El divertido video de Darío Barassi durante la tradicional foto de los personajes del año de la revista Gente

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la reaccion de la china suarez al ver las fotos de la boda de nicolas cabre con rocio pardo
Redes

La reacción de la China Suárez al ver las fotos de la boda de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis
En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

La víctima, Leo Fonseca.
Caso Leónidas Fonseca

Es un expolicía el único acusado del crimen de Bella Vista y dijo: "Ya me tenía cansado"

Te Puede Interesar

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Castillo, a la izquierda; junto a la directora del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado y empresarios, en la reunión realizada el sábado pasado en Calingasta. 
Crisis política

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 
Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV