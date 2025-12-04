Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se mostró 'mano larga' con Nico Occhiato: "Le tocó la..."

Una polémica se encendió cuando se supo que Flor Jazmín Peña estaba furiosa con una famosa por intentar coquetear con su pareja, Nicolás Occhiato, en medio de un evento. Los portales de espectáculo no tardaron en buscar sospechosas y fueron varias las mencionadas, entre ellas Julieta Poggio, quien quebró en llanto al negarlo. Finalmente, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara fue quien le tiró los galgos al creador de Luzu TV.

Además de Juli Poggio, las miradas recayeron en Sofía “la Reini” Gonet, Evangelina Anderson y Laurita Fernández por la cercanía que tenían de Occhiato en la gala de los cien personajes del año de Gente.

“¿Saben quién le molestó a Flor Jazmín? Wanda Nara”, lanzó la bomba Yanina Latorre en “Sálvese quien pueda” (América TV). “Por eso dicen ‘no se va a animar porque es alguien picante’”, detalló la conductora, que mencionó una posible participación temporal de la bailarina en “MasterChef Celebrity” (Telefe).

Esta información coincidió con el dato brindado por Ángel de Brito en historias de Instagram. “La que saludó cariñosamente a Nico Occhiato y Flor Jazmín dijo: ‘¿Vieron lo que yo vi?’. No fue Julieta Poggio, fue Wanda Nara”, escribió el conductor de “LAM”.

Flor Jazmín Peña habría enfurecido con Wanda Nara por un acercamiento a Nico Occhiato. (Instagram/@nicoochiato).

Sobre el supuesto coqueteo de Wanda Nara a Nico Occhiato, Yanina aseguró: “Wanda le tocó la rodilla, se hizo bien la boluda”. “No sé si Wanda Nara lo hizo adrede o no, o si ella estaba mal viajada porque Laurita Fernández habría comentado que ‘estaba bueno’ y estaba al lado”, especuló la “angelita”.

“Flor estaba relojeadora, Nico es muy bello”, cerró Yanina Latorre. “Y muy poderoso”, sumaron los panelistas del programa, en referencia a su liderazgo en el streaming Luzu TV.

FUENTE: Crónica