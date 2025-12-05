viernes 5 de diciembre 2025

Le abrieron el auto y le robaron una pistola semiautomática con municiones

El hecho sucedió el miércoles por la tarde frente a una vivienda de Villa San Juan. El arma con las municiones estaba dentro del coche, el cual permanecía estacionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Delincuentes abrieron un vehículo estacionado en Capital y le robaron una pistola 9 mm con decenas de municiones. Se cree que fue un robo al voleo, aunque no descartan que el o los delincuentes venían siguiendo a la víctima, que un rato antes había estado practicando en el polígono del Club Tiro Federal Argentino de San Juan, en la avenida Benavidez.

La víctima del ataque callejero fue Nicolás Rivas, un vecino de 35 años de Villa San Juan, confirmaron fuentes judiciales. El hombre no pertenecería a ninguna fuerza de seguridad, pero es un amante del tiro y desde hace años tiene permiso de tenencia de arma y de legítimo usuario de una pistola 9 milímetros.

Según informaron, Rivas contó que el miércoles último, en horas de la mañana, concurrió a sus habituales prácticas en el polígono del Tiro Federal llevando consigo su maletín con el arma y dos cargadores con 15 municiones cada uno. En el lugar, además, compró una caja con 50 cartuchos calibre 9 mm.

También relató que pasado el mediodía finalizó la práctica y se dirigió a su domicilio. Al llegar, estacionó su vehículo en el puente de ingreso y descendió para entrar a la propiedad. Pensó que nada malo podía suceder, así que dejó el maletín con la pistola y las municiones debajo del asiento del conductor.

No pasaron ni 15 minutos cuando salió nuevamente de su casa y descubrió que el vidrio de la ventanilla del conductor estaba bajo. Además, notó que la cerradura de la puerta estaba forzada. Ahí constató que le faltaba el maletín donde guardaba la pistola, los cargadores y el resto de las municiones.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 28ª y el caso pasó al personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación.

