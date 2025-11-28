Jachallera perdió el control de su auto, impactó contra un bloque de piedras y quedó muy grave

Un grave siniestro vial ocurrido en la mañana de este viernes en Jáchal dejó a una mujer en estado crítico. Una automovilista perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra una estructura de piedras ubicada a la vera de la ruta.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 21°, el hecho se registró en Ruta Nacional 150, a la altura de calle Aberastain, justo frente al Hospital San Roque. Allí, un Renault Clio negro, conducido por Iris del Valle Pereyra , de 54 años y oriunda de Jáchal, circulaba de Oeste a Este cuando, por motivos que aún se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado.

El vehículo derrapó hacia el costado izquierdo y terminó colisionando de lleno contra la defensa del río, una estructura compuesta por grandes piedras. El impacto fue tan fuerte que la mujer sufrió heridas de extrema gravedad.

Al arribo del personal policial, la conductora ya estaba siendo asistida y trasladada en la ambulancia departamental. De acuerdo a las fuentes, la mujer presentaría un hundimiento de cráneo, lesión que la mantiene en estado delicado.

Momentos después, el personal médico informó que la víctima sería derivada en ambulancia hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde continuará recibiendo atención especializada debido a la gravedad de su cuadro.