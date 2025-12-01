Así quedó el auto que se prendió fuego en Chimbas

Un auto quedó envuelto en llamas durante la madrugada de este lunes en la intersección de Benavídez y Maradona, en el departamento Chimbas. El episodio generó un operativo de emergencia que involucró a trabajadores de una estación de servicio cercana mientras llegaban los Bomberos.

El incendio comenzó alrededor de las 5:40. Según las primeras hipótesis, el origen estaría vinculado a una posible falla mecánica del vehículo. Al advertir la situación, los empleados de la estación intervinieron rápidamente para intentar contener el avance del fuego.

El personal utilizó dos matafuegos para frenar las llamas hasta la llegada de los bomberos, aunque no lo habrían logrado del todo.

Finalmente, los especialistas lograron sofocar el incendio. El vehículo sufrió importantes daños materiales, pero no se registraron personas heridas.