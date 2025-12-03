miércoles 3 de diciembre 2025

Expectativa

El documental de Lali Espósito, en la puerta del horno: cuándo se estrena y cómo verlo online

La producción revela material inédito sobre la vida personal y profesional de Lali y generó gran expectativa entre sus fanáticos

Por Redacción Tiempo de San Juan
El documento de Lali Espósito, a punto de ser estrenado.



Diciembre es un mes de celebración y mirada hacia adentro para Lali Espósito con el estreno de LALI: la que le gana el tiempo, el documental que retrata la última etapa de la artista y su regreso a la música. El esperado filme se verá a través de Netflix y ya genera expectativa entre seguidores y colegas: durante casi tres años, las cámaras acompañaron cada uno de sus pasos antes, durante y después de uno de los hitos de su carrera, sus shows en Vélez Sarsfield. Y de esa manera, la artista vuelve a dejar su marca sin precedentes y consolidando su liderazgo en la música nacional.

La plataforma de streaming anunció que el documental estará disponible desde el jueves 4 de diciembre. Solo quienes tengan suscripción podrán acceder al filme, que promete abrir la puerta a la intimidad de una de las artistas más queridas y poderosas de la escena actual. Según la sinopsis oficial que otorga Netflix, el proyecto acompaña el regreso de Lali después de tres años lejos de los escenarios, mostrando el proceso personal y profesional que la llevó a convertirse en una referente de su generación.

Con una duración de una hora y catorce minutos, y bajo la dirección de Lautaro Espósito, primo de la cantante, el documental ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la producción de los dos discos más recientes de la artista: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025). Imágenes de archivo personal, material inédito, testimonios y el seguimiento del proceso creativo son algunos de los ingredientes de este recorrido. La producción también repasa los inicios de Lali en las novelas juveniles de Cris Morena, como Floricienta y Casi Ángeles, para mostrar el camino recorrido hasta transformarse en el fenómeno pop que hoy lidera la escena local.

image

En el primer adelanto del documental, Lali reflexiona sobre uno de los desafíos más profundos de crecer y trabajar bajo la mirada popular: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”. El filme explora esa tensión entre la figura pública y la persona privada, mostrando cómo la cantante apuesta a reinventarse cada vez desde un lugar propio y auténtico.

Además de entrevistas y escenas de intimidad, el documental revela la manera en que Lali supo convertir sus experiencias personales en inspiración, fuerza y resiliencia. El recorrido destaca el valor de las pequeñas victorias y el impacto de las decisiones que tomó en el transcurso de estos años, mientras construía su carrera y aprendía a decir que no a lo que no la representaba. “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, asegura Lali en el tráiler, condensando el mensaje de autodefinición y empoderamiento.

El documental no olvida el costado musical. Muestra el proceso creativo que llevó a la publicación del quinto álbum de estudio, Lali, en 2023, que marcó la consagración definitiva de la artista a nivel nacional con mega hits como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”. El disco obtuvo premios y multiplicó la convocatoria, permitiendo a Lali presentarse como número uno del género y sumar sus primeros conciertos en Vélez, coronados con reconocimientos en los Premios Gardel.

La evolución continuó con el lanzamiento de su último disco en 2025, de sonido más cercano al rock y con una mirada social y política más marcada. Las canciones “Fanático”, “Mejor que vos” con Miranda!, “33” con Dillom y “Plástico” con Duki permitieron a Lali sumar más presentaciones en Vélez y obtener tres nuevas estatuillas Gardel, reafirmando su lugar único en la industria.

El producto de Netflix instala a Lali como una voz influyente, una artista que no teme atravesar luces y sombras. Más allá de la fama y el brillo del espectáculo, el film explora los momentos de vulnerabilidad y las fortalezas que la artista descubrió en el proceso, mostrando a una mujer que supo decir basta, frenar, replantearse el rumbo y volver. Para fans y curiosos, la película representa una oportunidad única de conocer el crecimiento y la transformación de una figura central de la cultura argentina contemporánea.

Con testimonios cercanos, imágenes de archivo y el pulso real de la preparación detrás de los grandes shows, LALI: la que le gana el tiempo se perfila como una obra imprescindible para entender la carrera de una artista

FUENTE: Infobae

