domingo 23 de noviembre 2025

"Te amo fuerte": así se despidió Darío Barassi de San Juan

El actor y conductor sanjuanino volvió a su provincia para acompañar la presentación de la Fiesta Nacional del Sol. Tras días de agenda intensa y momentos de relax, compartió un cálido mensaje y una galería de fotos antes de retomar su rutina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barassi

Darío Barassi volvió a San Juan y, como cada vez que pisa su provincia, lo hizo rodeado de afecto y emociones. El reconocido actor y conductor participó de la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol, donde no solo animó y promocionó el evento, sino que también protagonizó una conferencia de prensa en la que habló de todo: su carrera, sus proyectos y su vínculo inquebrantable con la tierra que lo vio crecer. Sin embargo, llegó el momento del regreso y posteó sus emociones en redes sociales.

Después de cumplir con sus compromisos y aprovechar unos días de descanso durante el fin de semana largo, Barassi se despidió de la provincia con un mensaje que no tardó en multiplicarse en redes sociales. Acompañando una extensa galería de fotos -entre paisajes, encuentros y momentos familiares-escribió: "San Juan, te amo fuerte".

Embed - dario barassi on Instagram: "Mix de lo q fue San Juan en 4 días. Comercial Ruta Morfi Amigos Trono Vinos Entre otras cosas SJ TE AMO FUERTE"
View this post on Instagram

