"Te amo fuerte": así se despidió Darío Barassi de San Juan

Darío Barassi volvió a San Juan y, como cada vez que pisa su provincia, lo hizo rodeado de afecto y emociones. El reconocido actor y conductor participó de la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol, donde no solo animó y promocionó el evento, sino que también protagonizó una conferencia de prensa en la que habló de todo: su carrera, sus proyectos y su vínculo inquebrantable con la tierra que lo vio crecer. Sin embargo, llegó el momento del regreso y posteó sus emociones en redes sociales.