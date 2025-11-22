sábado 22 de noviembre 2025

Historias

El "Cachumba", el artífice de la famosa semita del cartel de Barassi

La semita que aparece en los afiches de Darío Barassi tiene nombre y apellido: la hace “Cachumba”, un vecino de Concepción que amasa más de 600 por día desde hace 15 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 5.54.03 PM

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (FNS), una foto de Darío Barassi sonriendo frente a una semita gigante empapeló San Juan en los últimos días. Pero detrás de esa imagen viral hay una historia bien nuestra: la de “Cachumba”, el hombre que amasa tradición, madrugada y orgullo desde hace más de 15 años.

continua la busqueda del sanjuanino desaparecido en el mar de chile
La Serena

Continúa la búsqueda del sanjuanino desaparecido en el mar de Chile
nicki nicole ya esta en san juan y ya palpita su show en la fiesta nacional del sol
¡Qué manija!

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Según pudo conocer el sitio “Traigo Data SJ”, la semita que aparece en el afiche junto al actor y conductor sanjuanino tiene su origen en un pequeño rincón de Concepción. Allí, cada día, mientras la ciudad todavía duerme, “Cachumba” enciende el horno a las 4 de la mañana y empieza su rutina: más de 600 semitas por jornada, un ritmo que sólo se sostiene con oficio y pasión fa0miliar.

Cuando le mostraron la imagen del cartel el hombre no pudo contener la emoción. No es para menos: sus semitas, esas que vende desde hace años en el barrio Dorrego, se volvieron parte de una campaña que recorrió calles, colectivos y muros.

Los fines de semana, su punto de venta cambia de escenario. Se instala en Mendoza y San Lorenzo, cerca de la cancha de San Martín, donde cientos de sanjuaninos ya lo identifican y buscan esas semitas que, sin saberlo, terminaron en una de las fotos más vistas del momento.

