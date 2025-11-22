El "Cachumba", el artífice de la famosa semita del cartel de Barassi

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (FNS), una foto de Darío Barassi sonriendo frente a una semita gigante empapeló San Juan en los últimos días. Pero detrás de esa imagen viral hay una historia bien nuestra: la de “Cachumba”, el hombre que amasa tradición, madrugada y orgullo desde hace más de 15 años.

Según pudo conocer el sitio “Traigo Data SJ”, la semita que aparece en el afiche junto al actor y conductor sanjuanino tiene su origen en un pequeño rincón de Concepción. Allí, cada día, mientras la ciudad todavía duerme, “Cachumba” enciende el horno a las 4 de la mañana y empieza su rutina: más de 600 semitas por jornada, un ritmo que sólo se sostiene con oficio y pasión fa0miliar.

Embed - Traigo Data on Instagram: "Salimos a buscar la semita que está por todos los carteles de San Juan, y hoy te traemos LA DATA: La semita del Cachumba Queremos que le llegue a @dariobarassi, nos ayudas etiquetándolo? Porque la buena data, se comparte Para conseguir el pan y las semitas de la familia Duarte comunicarse al +54 9 2646 318347 Fines de semana: calle Mendoza norte y San Lorenzo (muy cerquita de la cancha de San Martín ) lunes a viernes: Barrio Dorrego Manzana A Casa 12 Concepción" View this post on Instagram

Cuando le mostraron la imagen del cartel el hombre no pudo contener la emoción. No es para menos: sus semitas, esas que vende desde hace años en el barrio Dorrego, se volvieron parte de una campaña que recorrió calles, colectivos y muros.

Los fines de semana, su punto de venta cambia de escenario. Se instala en Mendoza y San Lorenzo, cerca de la cancha de San Martín, donde cientos de sanjuaninos ya lo identifican y buscan esas semitas que, sin saberlo, terminaron en una de las fotos más vistas del momento.