Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

La cadena Falabella continúa avanzando en su estrategia de expansión regional y, en los últimos días, confirmó la apertura de una nueva tienda en Chile. El anuncio podría despertar interés en San Juan, especialmente porque la marca llegó a tener una sede icónica en la provincia antes de retirarse del mercado argentino en 2021.

La nueva tienda fue inaugurada en el centro comercial Espacio Urbano Viña del Mar, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile. El establecimiento supera los 7.000 m² y forma parte de un modelo que combina presencia física, servicios digitales y una oferta integrada con falabella.com y la aplicación móvil.

La convocatoria laboral realizada en septiembre había reunido a cerca de 2.000 postulantes, reflejando el fuerte interés de la comunidad. Durante la apertura, el gerente general de Falabella Chile, Tomás Platovsky, sostuvo que el local “representa empleo, crecimiento y desarrollo local”, además de una experiencia de compra renovada.

Qué ofrece la nueva tienda

El local incorpora nuevos espacios y servicios:

Beauty F, orientado a marcas internacionales de belleza.

Taller F, dedicado a arreglos y personalización de prendas.

Servicio de Personal Shopper, para asesorar a los clientes en indumentaria.

Además, incorpora marcas que llegan por primera vez a Viña del Mar, como UGG, Clarks, Hunter, Mango, Benetton, Etam, Lolita Pocket y La Martina.

La gerente del local, Jennifer Bastías, afirmó que la apertura es el resultado de “meses de trabajo” y destacó el impacto laboral que genera en la ciudad. Falabella también anunció que apadrinará el colegio número 50 del programa educativo Haciendo Escuela, presente hace más de cinco décadas en la región.

Con esta inauguración, Falabella suma 102 tiendas en Chile, Perú y Colombia, respaldadas por 74 marcas exclusivas y 45 marcas propias.

Expansión en Sudamérica y situación en Perú y Colombia

En Perú, Falabella opera un amplio ecosistema que incluye tiendas por departamento, supermercados Tottus, home centers Sodimac/Maestro, Banco Falabella y centros comerciales. En 2025, este país representa el 28% de los ingresos regionales del grupo. La empresa planea invertir cerca de USD 800 millones entre 2025 y 2026 para expandir supermercados, mejorar centros comerciales y fortalecer su red logística.

En Colombia, Falabella adaptó su tienda en línea a formato marketplace y puso en marcha un nuevo centro de distribución en Cota, con capacidad para abastecer todo el país. Aunque cerró una de sus sucursales en Bucaramanga en 2025, la compañía confirmó que seguirá operando en el mercado colombiano.

Resultados financieros y proyección

El grupo reportó ingresos trimestrales por USD 3.248 millones, un crecimiento del 10%. El EBITDA aumentó 25% y llegó a USD 430 millones. Fitch Ratings elevó su calificación internacional a BBB-, mientras que S&P mejoró su perspectiva a Positiva. La compañía destacó el buen desempeño del canal digital y el crecimiento del Banco Falabella, que elevó sus colocaciones a USD 7.400 millones.

¿Falabella tiene presencia en Argentina?

Actualmente, Falabella no opera tiendas físicas ni canal online en Argentina. Entre 2020 y 2021 cerró progresivamente sus diez sucursales en el país -incluida la histórica sede de San Juan- y los nueve locales de Sodimac. También desactivó su ecommerce argentino y puso a la venta su predio logístico de zona norte del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, muchos argentinos continúan comprando en Falabella Chile, aprovechando la diferencia de precios y la posibilidad de retirar los pedidos en sucursales del país vecino. La plataforma permite registrarse con DNI argentino y teléfono con característica +54. Las compras pueden abonarse con tarjeta de crédito o débito, y retirarse en puntos frecuentes como San Felipe, Viña del Mar o Valparaíso.

Cómo compran los argentinos en Falabella Chile