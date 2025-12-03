miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Sorprendente!

Así son los cables submarinos que dan Internet a todo el mundo

Ocultos a miles de metros bajo el océano, los cables submarinos sostienen casi todo el tráfico mundial de Internet. Actualmente, enfrentan una creciente ola de incidentes, sabotajes y tensiones geopolíticas que ponen en riesgo la conectividad global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cables submarinos internet mundo

Los cables submarinos de Internet so una de las infraestructuras más importantes -y a la vez más vulnerables- del mundo moderno. A miles de metros bajo el océano, estos cables de fibra óptica transportan casi el 99% del tráfico global de datos, desde transacciones financieras hasta videollamadas y servicios en la nube. Sin ellos, la comunicación internacional prácticamente se detendría.

Lee además
caida masiva de internet: cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de x, chatgpt y hasta medios de comunicacion
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Francia elevó su seguridad por una alerta terrorista.
Seguridad reforzada

Francia suspende el tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos por una "altísima" alerta terrorista

A simple vista parecen una manguera recubierta, pero los cables submarinos son el sistema nervioso de Internet. Miden miles de kilómetros, conectan continentes y permiten que los datos viajen a una velocidad que ninguna otra tecnología iguala.

Su relevancia los convirtió en un objetivo estratégico: desde potencias militares hasta grupos criminales buscan información, control o ventaja geopolítica a través de ellos.

Aumentan los ataques a cables submarinos: qué revelan los informes

Un informe reciente de Recorded Future alertó sobre el crecimiento de incidentes sospechosos en rutas clave de cables submarinos. Solo en el último año se registraron más de 30 episodios potenciales de sabotaje o manipulación.

Las zonas más afectadas incluyen:

  • Mar Báltico
  • Mar de China Meridional
  • Estrecho de Taiwán

Los casos comparten un patrón: barcos pesqueros o buques con el sistema de identificación apagado que realizan maniobras irregulares sobre puntos sensibles de la red.

El caso que encendió las alarmas en Europa

Uno de los hechos más graves ocurrió en noviembre de 2024, cuando dos cables entre Lituania y Suecia fueron dañados en menos de 72 horas. Cerca del área se detectó al buque chino Yi Peng 3, que navegó con el AIS apagado y trayectorias en zigzag. Semanas después se repitieron maniobras similares frente a Noruega y Taiwán.

cables submarinos internet mundo

Para la comunidad de inteligencia occidental, estos patrones forman parte de una posible campaña coordinada destinada a mapear, vulnerar o interrumpir nodos estratégicos de conectividad.

Cómo impacta la guerra híbrida en los cables submarinos

Los analistas advierten que el objetivo no es necesariamente cortar Internet por completo, sino mostrar capacidad de desestabilización sin disparar un arma. La llamada guerra híbrida busca generar incertidumbre: la amenaza de un ataque simultáneo en zonas como el Canal de la Mancha o el estrecho de Luzón ya condiciona decisiones políticas y militares.

Estados Unidos, por ejemplo, propone prohibir que empresas chinas participen en la instalación o mantenimiento de cables con acceso a su territorio, citando riesgos de espionaje o sabotaje.

Europa declara a los cables submarinos “infraestructura crítica”

La Unión Europea también elevó la alerta. Una directiva reciente clasificó a los cables submarinos como infraestructura crítica, al nivel de plantas nucleares o redes energéticas. Los países miembros deben:

  • aumentar la vigilancia marítima
  • crear rutas redundantes
  • coordinar medidas con empresas privadas

Y ese último punto es central: más del 80% de los cables submarinos pertenecen a empresas tecnológicas, como Google, Meta, Amazon y Microsoft.

Por qué son tan vulnerables los cables submarinos

A pesar de sus múltiples capas de protección, los cables pueden dañarse con relativa facilidad:

  • un ancla arrastrada puede cortarlos
  • un dron submarino puede manipularlos
  • su reparación puede llevar semanas
cables submarinos internet mundo

Además, existen menos de 20 barcos especializados en reparar cables en todo el mundo. Las aseguradoras ya comenzaron a ajustar precios por el aumento de los incidentes.

Minería submarina y sabotajes: un riesgo creciente

A esto se suma el avance de la minería submarina, que empieza a compartir territorio con las rutas de cables. Las tareas de exploración pueden provocar daños accidentales, pero también pueden servir como excusa para operaciones encubiertas. La línea entre accidente y sabotaje es cada vez más difusa.

Expertos de Bruselas, Washington y Londres coinciden en que la legislación actual está desactualizada. Las normas vigentes se basan en acuerdos del siglo XIX y la Convención del Mar de la ONU, que no contemplan ataques tecnológicos ni amenazas híbridas. Pero actualizar esos marcos es complejo: cada potencia quiere mantener libertad de acción en caso de crisis.

Europa es el punto más vulnerable por su dependencia de la conectividad global y su cercanía a zonas de tensión. El incremento de maniobras rusas en el Báltico, la presencia china en puertos del Mediterráneo y la militarización del Ártico aumentan el riesgo. Francia y Reino Unido ya invierten en vigilancia submarina con drones, sensores y patrullas, aunque los sistemas aún están en desarrollo.

Cómo responde el sector privado

Las grandes tecnológicas también toman medidas:

  • Google invierte en cables propios y rutas alternativas que evitan zonas conflictivas.
  • Meta impulsa consorcios multinacionales para compartir costos y reforzar la seguridad.
  • Pero incluso estas estrategias tienen límites. Si se cortaran varios cables en el Atlántico Norte, la saturación colapsaría rutas alternativas.

Qué pasaría si se cortaran varios cables submarinos a la vez

Un apagón parcial de conectividad global tendría efectos inmediatos:

  • caída de bolsas
  • interrupción de pagos internacionales
  • pérdida de comunicación entre gobiernos
  • afectación de servicios de emergencia

La comparación más repetida entre expertos es con el terrorismo aéreo previo al 11 de septiembre: un riesgo conocido pero subestimado.

Temas
Seguí leyendo

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Quién es Mindy Glazer, la carismática jueza que condenó a 5 mendocinos por robar en un shopping de Miami

León XIV le pidió a Trump que no ataque Venezuela, pero se abrió a las sanciones económicas

El Huevo de Fabergé que le regaló Nicolás II a su madre rompió récord en una subasta

Cinco empresarios mendocinos terminaron presos en Miami por robar en tiendas de ropa

Preocupante amenaza de un grupo armado a legisladores, en Irlanda del Norte

Insólita pelea en un festejo escolar: el Señor Cara de Papa, Calamardo, Mike Wazowski y Eric Cartman, a las trompadas

Chile emitió una alerta sanitaria por sarampión y lo atribuyó al "aumento de casos en Argentina"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado video
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje profundo y justo
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional