Así son los cables submarinos que dan Internet a todo el mundo

Los cables submarinos de Internet so una de las infraestructuras más importantes -y a la vez más vulnerables- del mundo moderno. A miles de metros bajo el océano, estos cables de fibra óptica transportan casi el 99% del tráfico global de datos, desde transacciones financieras hasta videollamadas y servicios en la nube. Sin ellos, la comunicación internacional prácticamente se detendría.

A simple vista parecen una manguera recubierta, pero los cables submarinos son el sistema nervioso de Internet. Miden miles de kilómetros, conectan continentes y permiten que los datos viajen a una velocidad que ninguna otra tecnología iguala.

Su relevancia los convirtió en un objetivo estratégico: desde potencias militares hasta grupos criminales buscan información, control o ventaja geopolítica a través de ellos.

Aumentan los ataques a cables submarinos: qué revelan los informes

Un informe reciente de Recorded Future alertó sobre el crecimiento de incidentes sospechosos en rutas clave de cables submarinos. Solo en el último año se registraron más de 30 episodios potenciales de sabotaje o manipulación.

Las zonas más afectadas incluyen:

Mar Báltico

Mar de China Meridional

Estrecho de Taiwán

Los casos comparten un patrón: barcos pesqueros o buques con el sistema de identificación apagado que realizan maniobras irregulares sobre puntos sensibles de la red.

El caso que encendió las alarmas en Europa

Uno de los hechos más graves ocurrió en noviembre de 2024, cuando dos cables entre Lituania y Suecia fueron dañados en menos de 72 horas. Cerca del área se detectó al buque chino Yi Peng 3, que navegó con el AIS apagado y trayectorias en zigzag. Semanas después se repitieron maniobras similares frente a Noruega y Taiwán.

Para la comunidad de inteligencia occidental, estos patrones forman parte de una posible campaña coordinada destinada a mapear, vulnerar o interrumpir nodos estratégicos de conectividad.

Cómo impacta la guerra híbrida en los cables submarinos

Los analistas advierten que el objetivo no es necesariamente cortar Internet por completo, sino mostrar capacidad de desestabilización sin disparar un arma. La llamada guerra híbrida busca generar incertidumbre: la amenaza de un ataque simultáneo en zonas como el Canal de la Mancha o el estrecho de Luzón ya condiciona decisiones políticas y militares.

Estados Unidos, por ejemplo, propone prohibir que empresas chinas participen en la instalación o mantenimiento de cables con acceso a su territorio, citando riesgos de espionaje o sabotaje.

Europa declara a los cables submarinos “infraestructura crítica”

La Unión Europea también elevó la alerta. Una directiva reciente clasificó a los cables submarinos como infraestructura crítica, al nivel de plantas nucleares o redes energéticas. Los países miembros deben:

aumentar la vigilancia marítima

crear rutas redundantes

coordinar medidas con empresas privadas

Y ese último punto es central: más del 80% de los cables submarinos pertenecen a empresas tecnológicas, como Google, Meta, Amazon y Microsoft.

Por qué son tan vulnerables los cables submarinos

A pesar de sus múltiples capas de protección, los cables pueden dañarse con relativa facilidad:

un ancla arrastrada puede cortarlos

un dron submarino puede manipularlos

su reparación puede llevar semanas

Además, existen menos de 20 barcos especializados en reparar cables en todo el mundo. Las aseguradoras ya comenzaron a ajustar precios por el aumento de los incidentes.

Minería submarina y sabotajes: un riesgo creciente

A esto se suma el avance de la minería submarina, que empieza a compartir territorio con las rutas de cables. Las tareas de exploración pueden provocar daños accidentales, pero también pueden servir como excusa para operaciones encubiertas. La línea entre accidente y sabotaje es cada vez más difusa.

Expertos de Bruselas, Washington y Londres coinciden en que la legislación actual está desactualizada. Las normas vigentes se basan en acuerdos del siglo XIX y la Convención del Mar de la ONU, que no contemplan ataques tecnológicos ni amenazas híbridas. Pero actualizar esos marcos es complejo: cada potencia quiere mantener libertad de acción en caso de crisis.

Europa es el punto más vulnerable por su dependencia de la conectividad global y su cercanía a zonas de tensión. El incremento de maniobras rusas en el Báltico, la presencia china en puertos del Mediterráneo y la militarización del Ártico aumentan el riesgo. Francia y Reino Unido ya invierten en vigilancia submarina con drones, sensores y patrullas, aunque los sistemas aún están en desarrollo.

Cómo responde el sector privado

Las grandes tecnológicas también toman medidas:

Google invierte en cables propios y rutas alternativas que evitan zonas conflictivas.

Meta impulsa consorcios multinacionales para compartir costos y reforzar la seguridad.

Pero incluso estas estrategias tienen límites. Si se cortaran varios cables en el Atlántico Norte, la saturación colapsaría rutas alternativas.

Qué pasaría si se cortaran varios cables submarinos a la vez

Un apagón parcial de conectividad global tendría efectos inmediatos:

caída de bolsas

interrupción de pagos internacionales

pérdida de comunicación entre gobiernos

afectación de servicios de emergencia

La comparación más repetida entre expertos es con el terrorismo aéreo previo al 11 de septiembre: un riesgo conocido pero subestimado.