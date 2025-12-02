martes 2 de diciembre 2025

Video

Preocupante amenaza de un grupo armado a legisladores, en Irlanda del Norte

El "Nuevo Movimiento Republicano" de Irlanda del Norte difundió un video donde hombres enmascarados y armados declaran a representantes electos como "objetivos legítimos".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hombres armados y enmascarados, de pie frente a la bandera irlandesa, han amenazado a políticos y los han calificado de “objetivos legítimos”. El grupo se autodenomina el “Nuevo Movimiento Republicano”. El objetivo directo de estas amenazas son los representantes electos de Newry, Mourne y Down, en Irlanda del Norte, tras el aumento de la inmigración al país. El grupo también afirmó que el llamado “lavado de cerebro sexual” a los escolares era otra de las razones de su existencia y para la difusión del video.

En la grabación, dos hombres enmascarados vestidos de negro y portando armas de fuego leen un guion dirigido a un tercer hombre, que lleva una sudadera con capucha negra, un pasamontañas y guantes quirúrgicos azules. El vídeo fue compartido en las redes sociales por la cuenta Real News Eire, que publica videos y contenido antiinmigrantes.

La condena a estas acciones fue inmediata en todo el espectro político de Irlanda del Norte. Daire Hughes, diputado del Sinn Féin, denunció que las “siniestras amenazas lanzadas por matones desconocidos” contra los miembros electos de Newry, Mourne y Down constituyen “un ataque a la democracia” y al mandato que estos recibieron del pueblo. Un concejal del SDLP para el área en cuestión había señalado previamente que en los últimos meses se ha producido una “escalada” de amenazas en relación con la política de inmigración en Newry, lo cual resulta “extremadamente preocupante”. El concejal del SDLP describió las amenazas como un “intento vergonzoso de intimidar a los representantes locales que son gente corriente”. El funcionario local enfatizó que, aunque las personas pueden estar en desacuerdo con ciertas decisiones del consejo, viven en una democracia y los debates deberían llevarse a cabo con la fuerza del argumento.

En respuesta a la situación, la inspectora Lynne Corbett del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) afirmó que es “completamente inaceptable” que alguien se enfrente a tales amenazas e intimidaciones mientras desempeña las funciones de un cargo elegido democráticamente. La policía ha iniciado una investigación para identificar a los responsables. La policía de Newry, Mourne y Down ha manifestado que seguirá colaborando estrechamente con los representantes electos locales, haciendo todo lo posible para garantizar que se sientan apoyados y seguros para desempeñar sus funciones sin presión en sus comunidades.

Este incidente ocurre a pesar de que el Consejo de Distrito de Newry, Mourne y Down reportó en septiembre que su área se encontraba entre las de menor número de solicitantes de asilo con estatus de refugiado en Irlanda del Norte, con menos de 40 personas en esa condición y menos de 300 solicitantes de asilo alojados en hoteles en el área del consejo. No obstante, las protestas antiinmigrantes, tanto pacíficas como violentas, se han apoderado de Irlanda y el Reino Unido en los últimos meses, e incluso Dublín se ha visto afectada por disturbios antiinmigrantes.

