Quién es Mindy Glazer, la carismática jueza que condenó a 5 mendocinos por robar en un shopping de Miami

La jueza Mindy Glazer, magistrada del Tribunal de Circuito 11° de Florida, encargada de la causa que involucra a los cinco mendocinos detenidos por robo organizado en el centro comercial Dolphin Mall de Miami, no es una figura ajena a la atención mediática. Si bien recientemente impuso una fianza de 2.000 dólares a los cinco argentinos acusados de un "esquema organizado para defraudar" y "hurto múltiple en tiendas", su perfil se destaca por un emotivo incidente ocurrido hace una década que la catapultó a la fama viral.

Reclamo León XIV le pidió a Trump que no ataque Venezuela, pero se abrió a las sanciones económicas

Diez años atrás, Glazer se volvió noticia mundial y estalló en las redes sociales al encontrarse en una audiencia con un acusado de asalto y robo, Arthur Booth , que resultó ser un ex compañero de su escuela secundaria.

El emotivo momento capturado en video mostró a Glazer interpelando al hombre: “Señor Booth, ¿fue a la secundaria Nautilus?”. La magistrada lamentó profundamente verlo en esa situación, y le confesó que siempre se preguntó qué había ocurrido con él.

Embed - Nexpublico on Instagram: "En 2015, durante una audiencia en Miami, la jueza Mindy Glazer reconoció al acusado Arthur Booth, de 49 años, como su antiguo compañero en la escuela Nautilus Middle School. Booth había sido arrestado por robo con allanamiento, y el reencuentro, cargado de sorpresa y emoción, se volvió viral después de que Glazer expresara su deseo de que él cambiara su vida. El hecho fue ampliamente difundido por medios locales y nacionales como Local 10 News y NBC Miami, que confirmaron la autenticidad del encuentro pero no los diálogos específicos atribuidos en redes sociales. Sigue @nexpublico Fuente: Local10 News. #noticias #historia #x #entretenimiento #nexpublico" View this post on Instagram

Glazer se dirigió a los presentes en la audiencia para describir a Booth de manera conmovedora: “Escuchen, este era el chico más agradable de la secundaria”. “Era el mejor chico de la secundaria”, y recordó haber jugado fútbol con él y otros niños.

Mientras Booth se derrumbaba en llanto sobre la mesa, la jueza expresó su pesar y un deseo de redención. “Lamento verte aquí,” fue su comentario. Luego, con una sonrisa, le deseó lo mejor: “Espero que puedas salir bien de esto y llevar una vida legal”. También le instó: “Espero que pueda superar esto y vivir su vida dentro de la ley”.

Tras cumplir su sentencia, la jueza Mindy Glazer demostró que su interés iba más allá del estrado, pues fue a recibir a Booth junto con su familia. Booth, por su parte, la consideró una "inspiración y motivación".

Embed - Arthur Booth fue condenado por su excompañera de secundaria

Contexto de la causa actual

En el caso que involucra a los argentinos Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), la jueza Glazer se enfrenta a acusaciones de robo de artículos de marcas como Columbia, Tommy Hilfiger y The North Face, por un valor total que supera los 2.000 dólares. Un factor que complicó la situación legal de los acusados fue que la policía descubrió que todos tenían pasajes de avión confirmados para regresar a Argentina, reforzando la teoría de que el delito fue planificado durante su viaje de turismo. Todos los involucrados serán deportados de Estados Unidos.