martes 2 de diciembre 2025

Terrible tragedia

Un alud arrasó dos embarcaciones en Perú y dejó al menos 12 muertos

Ocurrió en un puerto de la Amazonía. Más de 30 personas continúan desaparecidas mientras la Marina trabaja en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Al menos 12 personas murieron y unas 30 permanecen desaparecidas tras un alud en Perú.

Una terrible tragedia conmueve a Perú, donde al menos 12 personas murieron y unas 30 siguen desaparecidas tras un alud de tierra que ayer lunes hundió dos embarcaciones ancladas en el puerto fluvial de Iparia, en la región peruana de Ucayali, según confirmaron autoridades sanitarias y equipos de rescate.

El deslizamiento arrasó durante la madrugada con dos naves, una de las cuales había zarpado horas antes desde Pucallpa con unos 65 ocupantes rumbo a comunidades aborígenes.

El director regional de Salud, Patrich Pantoja, confirmó que son doce fallecidos y que los 20 heridos ya fueron dados de alta. También precisó que entre 30 y 36 personas permanecen desaparecidas.

Un sobreviviente, Victorino, contó que se cayó un barranco muy grande y se hundió rápido la embarcación, las personas salían por las ventanas para salvarse.

El complejo operativo de búsqueda

La Marina lidera las tareas de búsqueda con apoyo aéreo de la Policía, pero la crecida del río, la neblina y los remolinos dificultan el operativo. El capitán Jonathan Novoa advirtió que las labores podrían suspenderse durante la noche por falta de visibilidad y retomarse este martes temprano.

Las autoridades investigan si el bote operaba con sobrecupo y bajo condiciones informales de transporte, sin medidas de seguridad adecuadas. En 2021, un choque entre dos embarcaciones en el río Huallaga dejó 22 muertos, uno de los barcos también navegaba con exceso de pasajeros.

Fuente: TN

