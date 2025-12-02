El Huevo de Fabergé que le regaló Nicolás II a su madre rompió récord en una subasta

Uno de los últimos Huevos Fabergé Imperiales que permanecían en manos privadas se vendió por la asombrosa suma de £22,9 millones (US$ 30,2 millones), incluyendo comisiones, en la casa de subastas Christie’s en Londres, superando así su propio récord como la obra más cara del joyero ruso jamás subastada. La venta ocurrió el martes, tras una puja que duró tres minutos, y fue adquirido por un comprador no identificado.

El Huevo de Invierno fue encargado por el zar Nicolás II como regalo de Pascua para su madre, la emperatriz viuda María Feodorovna , en 1913, una tradición iniciada por su predecesor, Alejandro III, en 1885. El huevo estaba destinado a celebrar el Domingo de Pascua, la fiesta más importante de la Iglesia ortodoxa rusa. El zar Nicolás II mantenía la costumbre de encargar dos exquisitos huevos cada año, uno para su esposa y otro para su madre. Nicolás II pagó 24.600 rublos por la obra, la tercera suma más alta que Fabergé cobró por una pieza, un precio astronómico considerando que el salario completo de 68 años de un trabajador promedio en Moscú no habría alcanzado para pagarlo.

image Nicolás II, el último zar

Descripción y diseño: El bloque de hielo escarchado

La histórica joyería de San Petersburgo solo fabricó 50 de estos Huevos Imperiales. Margo Oganesian, jefa del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie’s, describió el Huevo de Invierno como “el más espectacular, artísticamente inventivo e inusual” de los 50. La pieza, que mide 14 centímetros de altura o 10 centímetros de largo, está hecha principalmente de cristal de roca (o cuarzo transparente) y fue diseñada para parecer un bloque de hielo cubierto de escarcha. Su exterior presenta un motivo de copo de nieve hecho de platino y engastado con 4.500 diamantes talla rosa.

El diseño del Huevo de Invierno fue obra de la joyera Alma Pihl, quien se cree que tuvo la idea tras observar los cristales de hielo formándose en una ventana junto a su mesa de trabajo. En su interior, el huevo esconde la famosa “sorpresa” de Fabergé: una diminuta canasta colgante llena de anémonas de madera hechas de cuarzo blanco, nefrita y granates, con tallos de alambre de oro, que simbolizan la primavera. Kieran McCarthy, codirector general de Wartski, explicó que los miles de diamantes son tan pequeños que “no tienen valor intrínseco”; el valor proviene puramente de la expresión artística de usarlos para crear esa idea centelleante de escarcha. Oganesian afirmó que, a diferencia de la mayoría de los huevos que se basan en estilos históricos, el Huevo de Invierno tiene su propio estilo, y su diseño es “atemporal — es tan moderno”.

Una historia de récords rotos

El precio récord de £22,9 millones (US30,2millones) supero igeramente la estimacion previa de Christie’s de £20 millones (US 26 millones). Este precio astronómico refleja la creciente rareza de los Huevos Imperiales, ya que ninguno de ellos se había visto en subasta en más de 23 años. El Huevo de Invierno rompió con creces el récord anterior para un huevo Fabergé, establecido en 2007, cuando el Huevo Rothschild se vendió por más de £8,9 millones (alrededor de US$ 18,5 millones).

De hecho, este objeto ha establecido un precio récord mundial para un producto Fabergé cada vez que se ha vendido:

Tras la Revolución Rusa de 1917, el gobierno bolchevique vendió el Huevo de Invierno, que fue adquirido por Wartski a finales de la década de 1920 o en los años 30 por apenas £450 (aproximadamente US$ 30.000 en dinero actual).

(aproximadamente US$ 30.000 en dinero actual). Desapareció en 1975 y reapareció en 1994. En ese año, se vendió en Christie’s en Ginebra por más de 7,2 millones de francos suizos (entonces US$ 5,6 millones ).

). Ocho años después, en 2002, se vendió de nuevo al mejor postor por US$ 9,6 millones en Nueva York.

en Nueva York. Este martes, ha roto ese récord de 2002 para establecer su nueva marca histórica de £22,9 millones.

Oganesian calificó la venta como una “oportunidad excepcional e histórica” y reafirmó la importancia perdurable, rareza y brillantez de la pieza, a la que comparó con la “‘Mona Lisa’ de las artes decorativas”. Actualmente, de los 50 huevos imperiales que Fabergé fabricó, se conservan 43, y el Huevo de Invierno es uno de los apenas siete que permanecen en colecciones privadas.