La UNSJ hará una subasta: mirá lo que podés comprar

La UNSJ definió suspender actividades.

La Universidad Nacional de San Juan realizará una subasta pública por cuenta y orden de la Secretaría de Comunicaciones. El remate se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, a las 10, en los Talleres de la UNSJ ubicados en calle Ingeniero Rodríguez 146 (sur).

El bien a subastar será un utilitario Peugeot Partner modelo 2004 con GNC, dominio EPS 944. La base fijada es de $1.000.000 y el pago deberá realizarse de contado al mejor postor. En el acto se solicitará una seña del 10% y un 10% adicional correspondiente a la comisión del martillero, mientras que el 90% restante deberá abonarse dentro de las 48 horas posteriores a la aprobación del remate.

El vehículo se ofrece en el estado en que se encuentra y podrá ser inspeccionado previamente los días 9, 10 y 11 de diciembre, de 8.30 a 12.30. La UNSJ invita a las personas interesadas a asistir en los días de visita para evaluar el rodado antes de la subasta.

