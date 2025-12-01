Trump ganaría otra elección en Latinoamérica: final caliente en Honduras

Las elecciones presidenciales en Honduras, celebradas el domingo 30 de noviembre, han sumido al país en un clima de tensa expectativa y desconfianza, con el Consejo Nacional Electoral (CNE) demorando la publicación de resultados definitivos. Mientras el escrutinio avanza lentamente y en medio de denuncias de posible fraude, la contienda se define voto a voto entre dos candidatos principales, uno de los cuales cuenta con el apoyo explícito e incondicional del expresidente estadounidense Donald Trump.

Con el 55% al 56% de los votos escrutados hasta la mañana del lunes 1º de diciembre, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la carrera con aproximadamente el 40% de los apoyos. Su rival principal, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, le sigue muy de cerca con cerca del 38.99% al 39.8% de los votos, manteniendo una diferencia de menos de 5,000 votos.

image Salvador Nasralla

En un tercer lugar se encuentra Rixi Moncada (postulante de Libre), quien registra alrededor del 19.18% al 20% de los votos, quedando la izquierda relegada.

El factor Trump: Apoyo y advertencia

La jornada electoral estuvo marcada por la injerencia de figuras internacionales, destacando el respaldo público del expresidente de EE. UU., Donald Trump, hacia Nasry Asfura, a quien también apoya Javier Milei.

Trump se pronunció en su red social Truth Social el viernes 28 de noviembre, vinculando el apoyo económico de Estados Unidos al resultado electoral.

El mandatario republicano aseveró que "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, EE.UU. le brindará un gran apoyo". Trump expresó una gran confianza en el candidato del Partido Nacional, destacando su disposición para "combatir el narcotráfico" y sus políticas.

Sin embargo, Trump también lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias de una victoria opositora: "Si no gana, EE.UU. no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

Además de respaldar a Asfura (un empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa que promete reactivar la economía y reforzar la seguridad), Trump indicó que otorgaría un indulto "total y completo" al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos en abril de 2022 por delitos relacionados con conspiración para traficar drogas y armas. Trump sugirió que Hernández había sido tratado "con mucha dureza e injusticia" y concluyó su mensaje con el lema: “¡Hagamos a Honduras grande otra vez!”.

Las remesas enviadas por los migrantes hondureños en EE. UU., donde se estima que viven más de 935 mil de esa nacionalidad, constituyen uno de los principales recursos económicos del país centroamericano, haciendo la postura de Washington de particular relevancia. De hecho, los migrantes hondureños en EE. UU. pudieron ejercer su derecho al voto en estos comicios.

Denuncias de fraude y clima de tensión

A pesar de que Cossette López, miembro del CNE, precisó que la participación fue significativamente alta (superior a las primarias y a las elecciones de 2021), el ambiente poselectoral está cargado de controversia.

Mientras el conteo sigue sin definir un ganador claro, Salvador Nasralla afirmó haber ganado según sus propias proyecciones, asegurando que le fue favorable la votación en Cortés, el departamento más poblado del país. Nasralla ha remarcado su triunfo con un 48.8% de los votos, según sus cálculos.

Por otro lado, tanto la candidata Rixi Moncada como la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertaron sobre un posible fraude electoral, señalando un "ataque" al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y un "plan de sabotaje" para "manipular la voluntad popular". Moncada indicó que solo aceptará el conteo completo y llamó a sus seguidores a mantenerse firmes "en pie de lucha".

image Rixi Moncada

En medio de la desconfianza y la lentitud del proceso, la presencia de militares que custodian las actas generó controversia, aunque contribuyó a mantener la calma en las calles.

La atención nacional e internacional permanece centrada en si Nasry Asfura, con el respaldo explícito de figuras conservadoras como Trump, logrará consolidar su ligera ventaja y poner fin al ciclo de la izquierda en el poder. La conclusión definitiva del conteo es clave para determinar el rumbo político y económico de Honduras.