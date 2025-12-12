viernes 12 de diciembre 2025

Deceso

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Irrumpió en la escena a mediados de los 90 y recorrió los escenarios del país hasta el último aliento. Tras varios días de internación, la noticia de su fallecimiento inundó las redes de tristeza, nostalgia y gratitud

Por Redacción Tiempo de San Juan
La movida tropical se llenó de tristeza al enterarse del fallecimiento del cantante del grupo Alazán.

La movida tropical se llenó de tristeza al enterarse del fallecimiento del cantante del grupo Alazán.

La movida tropical despide entre lágrimas y recuerdos a uno de sus emblemas. Este viernes, Martín Fernández, la voz original del grupo Alazán y uno de los referentes más recordados del género en los años 90, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia sacude los cimientos de la movida tropical y representa un golpe inesperado para allegados y seguidores, ya que el grupo se encontraba activo y con una agenda cargada para los próximos días. De hecho, la última actuación data del fin de semana pasado, tal como quedó reflejado en el Instagram del cantante. Una vez más, la música argentina deja en silencio a uno de esos timbres que, para miles, fueron acompañamiento de vida, fiesta y nostalgia.

No faltó el aliento colectivo cuando el destino le jugó su última carta. El artista había sido internado en terapia intensiva tras el episodio neurológico, y las redes sociales se convirtieron durante días en una vigilia digital. Preocupación, ruegos, cadenas de mensajes: la familia de Martín, agradecida, fue contando el pulso de su esperanza y el delirio de la espera, mientras los fans y colegas de la banda Alazán se mantenían al pie del cañón, como si el amor pudiera torcer la suerte. “Gracias por estar y por tanto cariño a Martín”, expresaron en sus redes, reconociendo tanto el calor del público como la generosidad de quienes compartían escenario y ruta con él.

image

El adiós duele porque es de alguien que marcó una época. Martín Fernández fue parte esencial del éxito de Alazán, grupo que marcó una época con hits como “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”. ¿Quién no bailó alguna vez bajo las primeras notas de esos temas, quién no gritó esas letras en noches interminables, quién no sintió en la voz de Martín algo más que melodía?

Las despedidas, como suelen hacer en estos tiempos, llegaron combinadas con homenajes sinceros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, despedidas sentidas y homenajes. Artistas, músicos, seguidores: todos coincidieron en el mismo estribillo, recordando “su voz inconfundible y su legado dentro de la música tropical argentina”. No hay consuelo fácil, solo la certeza de que las canciones viven allí donde aún hacen sonreír, moverse, soñar.

Queda la memoria. Queda el eco. El mundo de la música pierde una de esas presencias que parecen eternas hasta que el tiempo las detiene. La obra de Martín Fernández seguirá viva en cada escenario y en la memoria de miles de seguidores. Basta que suene un acorde, una estrofa, para que vuelva a estar, aunque sea por un instante.

Al dolor colectivo, se suma el íntimo, el de la familia, el de los afectos cercanos. Su ahijada Carla eligió escribirle una despedida que todavía vibra en quienes la leyeron: “Padrino... ¿Viste que a veces la vida te pega esos sacudones que te dejan temblando? Bueno, así me quedé yo desde que me enteré de tu partida. Pero igual te hablo, como si siguieras acá, y esa sonrisa que siempre parecía decir ‘dale, vos podés’“.

En las palabras de la joven se entremezclan la gratitud por los años compartidos y la tristeza por lo que no podrá ser: "Gracias por ser faro, abrazo y refugio. Gracias por quererme sin vueltas, como se quiere desde lo simple, desde lo de antes, desde lo que vale". Te fuiste y ya te extraño, pero también te llevo conmigo, en cada pasito que doy, en cada recuerdo que aparece de la nada y me hace reír aunque tenga los ojos brillosos. Y sé que estás acompañando igual, desde donde sea que estés, vigilando como quien cuida a la familia desde un rincón del cielo. Te amo”. Un testimonio que ilustra el alcance humano detrás del ídolo, la luz privada detrás del personaje público.

El trayecto de Martín Fernández en la música comenzó a puro rebusque, como todo soñador. A mediados de los 90, empezó a cantar en diferentes grupos y grabó para el sello Magenta versiones de canciones conocidas bajo el nombre de “Grupo Expresso”. Aquellos temas se colaron en los típicos CDs compilados del momento, los de la revista Ritmo Tropical y de incontables estaciones de tren y puestos callejeros, codeándose en el mercado oficial y el alternativo con los grandes nombres del género. No había todavía himno propio, pero sí hambre, talento, constancia. ¿Cómo llegó a la banda que cambiaría su vida? Casi por el azar de las tragedias cruzadas.

Supo de reemplazos inesperados. Ingresó por una urgencia: entró como reemplazo de Diego Mujica, el cantante original de Tambo Tambo, quien había sufrido un accidente. La recuperación llegó, pero Martín Fernández se quedó en una nueva formación, de nombre Alazán, y aportó su impronta a esos inicios que pocos olvidan. Su participación constante en el circuito de boliches y la presencia recurrente en Pasión de Sábado y otros programas referentes del género dan cuenta de una trayectoria que honró hasta el último momento en el que vivió como eligió hacerlo: cantando arriba de un escenario.

Ahora la movida tropical busca consuelo en los recuerdos, en la constancia del baile, en el estribillo que no se apaga. Queda el legado, y la pregunta inevitable: ¿Cómo sigue el ritmo, cuando falta esa voz?

FUENTE: Infobae

Temas
