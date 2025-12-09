martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inesperado

Detuvieron al baterista de "Don Osvaldo" en Mendoza por una amenaza de bomba en el aeropuerto

Luis Lamas, músico de la banda de Pato Fontanet, realizó una advertencia antes de abordar su vuelo, activó el protocolo de seguridad y provocó una evacuación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El baterista de Don Osvaldo quedó detenido tras realizar una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza.

El baterista de Don Osvaldo quedó detenido tras realizar una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza.

Una falsa amenaza de bomba realizada por el baterista de la banda Dos Osvaldo, Luis Lamas, desencadenó el pasado domingo por la anoche un operativo de emergencia que obligó a evacuar el aeropuerto internacional de Mendoza, El Plumerillo. El músico, integrante del grupo liderado por Patricio “Pato” Fontanet, fue detenido en el lugar por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Lee además
La zarzuela será una de las protagonistas del cierre de temporada de Ópera Training, este miércoles 10, en el hall del Teatro del Bicentenario.
Gran cierre de año

La zarzuela y la romanza brillarán en el Teatro del Bicentenario
martin fierro de cine y series: todos los ganadores; el eternauta arraso y natalia oreiro gano el oro
Premios

Martín Fierro de Cine y Series: todos los ganadores; "El Eternauta" arrasó y Natalia Oreiro ganó el oro

De acuerdo con los testimonios recogidos en la terminal, el episodio se registró cuando Lamas, que se preparaba para abordar un vuelo de regreso tras la presentación del conjunto en el estadio Arena Maipú, protagonizó “exabruptos y altercados”. En medio de esa situación, aseguró que llevaba una bomba.

Frente a dicha manifestación, y conforme al protocolo de seguridad, el personal aeroportuario activó de inmediato la alerta correspondiente. La PSA evacuó la zona y delimitó el área para llevar adelante las verificaciones de rigor, mientras el músico era detenido como presunto responsable de la amenaza.

image

Las operaciones en el aeropuerto quedaron completamente suspendidas hasta que los controles confirmaron la inexistencia de un peligro real. Una vez aseguradas las instalaciones, las actividades se reanudaron con normalidad.

Como resultado del procedimiento, se abrió una causa federal por amenazas y alteración del orden público. Lamas, además de ser baterista invitado en Dos Osvaldo, forma parte de la banda Ojos Locos, grupo que —al igual que la antigua formación Callejeros— tocó en el local República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando un incendio causó 194 muertes.

Fuentes: MDZ - Mendoza Post

Temas
Seguí leyendo

Luisana Lopilato se reunió con el Papa León XIV y compartió emotivas imágenes del momento

Roberto García Moritán muy mal en el amor: se separó de su nueva pareja

El junte que hizo estallar las redes: Lali y Natalia Oreiro en el escenario

El increíble cambio físico del Mago Black: mirá cómo luce

El especial papel que Nicolás Cabré le asignó a Rufina en su boda con Rocío Pardo

Marixa Balli rompió el silencio y habló de la remera que desató una ola de interpretaciones

Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Luisana Lopilato y Michael Bublé se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano, luego del Concierto con los Pobres, y la actriz contó su emoción en las redes.
En el Vaticano

Luisana Lopilato se reunió con el Papa León XIV y compartió emotivas imágenes del momento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras video
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves
Buenos Aires

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Te Puede Interesar

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito
Lo último

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5
Seguridad

En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5

Paso de Agua Negra, popular entre los sanjuaninos.
Opiniones

Paso de Agua Negra: los sanjuaninos, entre el sueño del túnel y la realidad del asfalto

El estado actualizado de las rutas en San Juan, después de las lluvias que afectaron a la provincia en los últimos días.
Reporte actualizado

Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan