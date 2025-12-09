Detuvieron al baterista de "Don Osvaldo" en Mendoza por una amenaza de bomba en el aeropuerto

El baterista de Don Osvaldo quedó detenido tras realizar una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza.

Una falsa amenaza de bomba realizada por el baterista de la banda Dos Osvaldo, Luis Lamas, desencadenó el pasado domingo por la anoche un operativo de emergencia que obligó a evacuar el aeropuerto internacional de Mendoza, El Plumerillo. El músico, integrante del grupo liderado por Patricio “Pato” Fontanet, fue detenido en el lugar por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y quedó a disposición de la Justicia Federal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la terminal, el episodio se registró cuando Lamas, que se preparaba para abordar un vuelo de regreso tras la presentación del conjunto en el estadio Arena Maipú, protagonizó “exabruptos y altercados”. En medio de esa situación, aseguró que llevaba una bomba.

Frente a dicha manifestación, y conforme al protocolo de seguridad, el personal aeroportuario activó de inmediato la alerta correspondiente. La PSA evacuó la zona y delimitó el área para llevar adelante las verificaciones de rigor, mientras el músico era detenido como presunto responsable de la amenaza.

Las operaciones en el aeropuerto quedaron completamente suspendidas hasta que los controles confirmaron la inexistencia de un peligro real. Una vez aseguradas las instalaciones, las actividades se reanudaron con normalidad.

Como resultado del procedimiento, se abrió una causa federal por amenazas y alteración del orden público. Lamas, además de ser baterista invitado en Dos Osvaldo, forma parte de la banda Ojos Locos, grupo que —al igual que la antigua formación Callejeros— tocó en el local República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando un incendio causó 194 muertes.

Fuentes: MDZ - Mendoza Post