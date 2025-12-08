lunes 8 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Divas pop

El junte que hizo estallar las redes: Lali y Natalia Oreiro en el escenario

La artista argentina se presentó en Uruguay y sorprendió al público con la presencia de la actriz, empresaria y cantante, que revivió dos hitazos. El beso y la ovación de la gente en una noche épica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2

Lali Espósito arrasó con un show vibrante en Uruguay, parte de la gira de su nuevo álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama", pero fue una aparición inesperada la que transformó el recital en un momento histórico para la cultura pop: el ingreso sorpresa de Natalia Oreiro al escenario para cantar juntas dos de los clásicos más imponentes de la televisión y la música latina.

Lee además
el increible cambio fisico del mago black: mira como luce
Otra persona

El increíble cambio físico del Mago Black: mirá cómo luce
el especial papel que nicolas cabre le asigno a rufina en su boda con rocio pardo
Muy tierno

El especial papel que Nicolás Cabré le asignó a Rufina en su boda con Rocío Pardo

Desde el inicio, Lali impulsó un clima eléctrico: coreografías de nivel internacional, cambios de vestuario y un setlist repleto de hits. Todo fluía en comunión con sus fans hasta que, a mitad de show, la artista frenó la música para anunciar que algo grande estaba por ocurrir. “Siempre la quise cantar y nunca me animé… ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, lanzó, encendiendo la intriga.

3

La revelación llegó segundos después. Con un look brillante y botas altas, Lali dio paso a Natalia Oreiro, quien irrumpió en escena con las primeras estrofas de Cambio Dolor, el himno de Muñeca Brava que marcó a toda una generación. Oreiro, vestida completamente de rojo, encendió al público apenas apareció. Las dos artistas, separadas por generaciones pero unidas por magnetismo y trayectoria, desataron un grito colectivo que se escuchó en toda la rambla.

El dúo no quedó solo en ese guiño noventoso. La química entre ambas creció aún más cuando cantaron “Tu veneno”, otro clásico del repertorio de Oreiro. “¿Cómo dice, Uruguay?”, gritó la actriz y cantante mientras el público acompañaba cada verso. La escena —dos referentes del pop latino bailando y celebrando juntas— dejó a muchos testigos al borde de la euforia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997491627363832013&partner=&hide_thread=false

Pero el momento que selló la noche fue, sin dudas, el beso entre Lali y Oreiro en pleno escenario. Un gesto espontáneo que encendió al público y luego incendió las redes sociales, donde los usuarios lo celebraron con comentarios como: “Son mi Britney y Madonna”, “Esto sí es cultura pop”, o “Qué clase de fantasía hermosa es esta”. El cruce no solo generó nostalgia y sorpresa: se convirtió de inmediato en uno de los momentos más virales del año.

La conexión entre ambas no nació en Punta Carretas. Lali y Oreiro ya habían compartido pantalla en Solamente Vos, y desde entonces mantienen una relación afectuosa. Su vínculo quedó especialmente expuesto en 2020, cuando Natalia cumplió el pedido de cumpleaños de Lali y le cantó el “Feliz Cumpleaños” en ruso en plena pandemia, un gesto que entonces recorrió las redes y que hoy recobra sentido después de esta colaboración soñada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997501493843574930&partner=&hide_thread=false

El recital cerró entre hits, emoción y un público que entendió rápidamente que había presenciado un cruce irrepetible. El encuentro entre Lali Espósito y Natalia Oreiro unió generaciones, fandoms y estilos en una sola postal: dos íconos del pop latino celebrando la música, la libertad artística y el cariño mutuo.

Lo que empezó como un show más en la gira de Lali terminó convirtiéndose en una noche histórica para Uruguay y para el pop de la región, un capítulo que ya quedó guardado en el archivo dorado del espectáculo argentino y latinoamericano.

Seguí leyendo

Marixa Balli rompió el silencio y habló de la remera que desató una ola de interpretaciones

Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un escándalo en un spa: ¡a los gritos por un canje!

Damián Córdoba vuelve a San Juan junto a una leyenda riojana, para una noche a puro cuarteto en el preferiado

Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN
SMN

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo
La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Te Puede Interesar

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Por Daiana Kaziura
Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan
Temporal

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales
Este lunes

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

Violento asalto: un pasajero sorprendió a un taxista en Marquesado
Video

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado