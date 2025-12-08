El junte que hizo estallar las redes: Lali y Natalia Oreiro en el escenario

Lali Espósi to arrasó con un show vibrante en Uruguay, parte de la gira de su nuevo álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama", pero fue una aparición inesperada la que transformó el recital en un momento histórico para la cultura pop: el ingreso sorpresa de Natalia Oreiro al escenario para cantar juntas dos de los clásicos más imponentes de la televisión y la música latina.

Muy tierno El especial papel que Nicolás Cabré le asignó a Rufina en su boda con Rocío Pardo

Desde el inicio, Lali impulsó un clima eléctrico: coreografías de nivel internacional, cambios de vestuario y un setlist repleto de hits. Todo fluía en comunión con sus fans hasta que, a mitad de show, la artista frenó la música para anunciar que algo grande estaba por ocurrir. “Siempre la quise cantar y nunca me animé… ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, lanzó, encendiendo la intriga.

3

La revelación llegó segundos después. Con un look brillante y botas altas, Lali dio paso a Natalia Oreiro, quien irrumpió en escena con las primeras estrofas de Cambio Dolor, el himno de Muñeca Brava que marcó a toda una generación. Oreiro, vestida completamente de rojo, encendió al público apenas apareció. Las dos artistas, separadas por generaciones pero unidas por magnetismo y trayectoria, desataron un grito colectivo que se escuchó en toda la rambla.

El dúo no quedó solo en ese guiño noventoso. La química entre ambas creció aún más cuando cantaron “Tu veneno”, otro clásico del repertorio de Oreiro. “¿Cómo dice, Uruguay?”, gritó la actriz y cantante mientras el público acompañaba cada verso. La escena —dos referentes del pop latino bailando y celebrando juntas— dejó a muchos testigos al borde de la euforia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997491627363832013&partner=&hide_thread=false Después de estar años sin cantar en un escenario en Uruguay, LALI logró que NATALIA OREIRO vuelva a cantar sus clásicos frente a una rambla de Montevideo llena. pic.twitter.com/RoHF9f6Cgi — emi (@eeemiliano) December 7, 2025

Pero el momento que selló la noche fue, sin dudas, el beso entre Lali y Oreiro en pleno escenario. Un gesto espontáneo que encendió al público y luego incendió las redes sociales, donde los usuarios lo celebraron con comentarios como: “Son mi Britney y Madonna”, “Esto sí es cultura pop”, o “Qué clase de fantasía hermosa es esta”. El cruce no solo generó nostalgia y sorpresa: se convirtió de inmediato en uno de los momentos más virales del año.

La conexión entre ambas no nació en Punta Carretas. Lali y Oreiro ya habían compartido pantalla en Solamente Vos, y desde entonces mantienen una relación afectuosa. Su vínculo quedó especialmente expuesto en 2020, cuando Natalia cumplió el pedido de cumpleaños de Lali y le cantó el “Feliz Cumpleaños” en ruso en plena pandemia, un gesto que entonces recorrió las redes y que hoy recobra sentido después de esta colaboración soñada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997501493843574930&partner=&hide_thread=false LALI Y NATI CANTANDO CAMBIO DOLOR Y TU VENENO pic.twitter.com/wOgjzzooKk — (@lalitapasion) December 7, 2025

El recital cerró entre hits, emoción y un público que entendió rápidamente que había presenciado un cruce irrepetible. El encuentro entre Lali Espósito y Natalia Oreiro unió generaciones, fandoms y estilos en una sola postal: dos íconos del pop latino celebrando la música, la libertad artística y el cariño mutuo.

Lo que empezó como un show más en la gira de Lali terminó convirtiéndose en una noche histórica para Uruguay y para el pop de la región, un capítulo que ya quedó guardado en el archivo dorado del espectáculo argentino y latinoamericano.