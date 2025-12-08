Roberto García Moritán muy mal en el amor: se separó de su nueva pareja

El empresario Roberto García Moritán fue noticia cuando terminó su relación con Pampita. Tras su pelea, al poco tiempo se puso en pareja con Priscila Crivocapich. Ahora en el último tiempo empezó a circular que volvió a separarse.

Divas pop El junte que hizo estallar las redes: Lali y Natalia Oreiro en el escenario

Este domingo al aire de Infama (América), Oliver Quiroz dijo: “Hay una nueva separación en el ambiente. Confirmadísimo, Roberto García Moritán se separó de Priscila. No llegaron al altar”.

Acto seguido, el periodista expresó: “Tengo el motivo que me dicen del entorno. Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre y él lamentablemente no, porque ya tiene tres. Tiene dos con Milagros y uno con Pampita". “Terminaron en buenos términos, pero eso fue como que eso los llevó a decir ‘terminamos’”, sumó.

Roberto García Moritán: ¿con otro amor?

Este sábado por la tarde, Ángel de Brito decidió agitar las redes sociales lanzando una bomba. En sus historias de Instagram, el conductor anunció la separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich.

Sobre una foto de la pareja, el periodista de espectáculos escribió: “Fin de la relación”.

La siguiente historia fue aún más llamativa, ya que el creador de LAM (América) dijo que el empresario estaría saliendo con una famosa extenista. “Moritán y Dulko iniciando romance”, sostuvo.

image

Todavía ninguno de los protagonistas de esta ruptura y posible noviazgo salieron a hablar. Lo cierto es que Moritán y Crivocapich continúan siguiéndose en las redes. El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires también sigue a Gisela Dulko en Instagram.

Fuente: Todo Noticias