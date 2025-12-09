La zarzuela y la romanza brillarán en el Teatro del Bicentenario

La zarzuela será una de las protagonistas del cierre de temporada de Ópera Training, este miércoles 10, en el hall del Teatro del Bicentenario.

El Teatro del Bicentenario , dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a disfrutar la Muestra Final de Opera Training, el miércoles 10 de diciembre, a las 19:00, en el Hall del Teatro del Bicentenario , con entrada libre y gratuita.

En esta presentación, los participantes del programa ofrecerán un recorrido por el género de la Zarzuela , una de las expresiones más representativas de la lírica española. La propuesta permitirá al público descubrir su riqueza musical, su teatralidad y su particular fusión entre canto, música y partes habladas, características que han convertido a la zarzuela en un género único dentro del panorama escénico hispánico.

Dentro de este recorrido, los intérpretes también abordarán la Romanza, la pieza solista por excelencia en la zarzuela, equivalente al aria en la ópera. La romanza es el momento musical donde un personaje despliega sus emociones más profundas como el amor, la nostalgia, la esperanza, el dolor o el conflicto interno, permitiendo al artista conectar de manera íntima con la audiencia.

Además, la muestra contará con la participación especial del Coro Vocacional dependiente de la FFHyA, bajo la dirección de Monika Skowron, aportando un marco coral que enriquecerá esta experiencia lírico-musical.

La presentación contará con la actuación de: Sebastián Alcaráz, Víctor Nozica, Adrián Emanuel Gatica, Pablo Guardia, Sandra Elizabeth Salas Gómez, María Graciela Armendariz, Luis Pulenta, Marianela Cano Ponce, Romina Pedrozo de la Vega, Yamile Giorgiani, Ángel Gastón Ovejero, Emilio Ismael Mercado Torres, Santiago Agustín Pedrozo Rodari y Marta Bilska. Pianista acompañante: Lautaro Michaux. Maestra de actuación y corporalidad: Ana Paula López.

¿Qué encierra Opera Training?

Opera Training | Programa de Formación en Canto Lírico es una iniciativa del Teatro del Bicentenario que impulsa el crecimiento de nuevos talentos locales a través de una propuesta gratuita de formación integral en canto lírico.

El programa es dirigido por la prestigiosa soprano Verónica Cangemi, junto a la maestra Beatriz Fornabaio (técnica vocal) y la pianista Teresa D’Amico (repertorio).

Durante la temporada, los participantes trabajan en: Fortalecimiento de la técnica vocal, Interpretación y proyección escénica, Expresividad artística, Construcción y estudio del repertorio lírico.

Opera Training se consolida como un espacio fundamental para el desarrollo profesional de cantantes líricos de la región, promoviendo excelencia, disciplina y creación artística desde San Juan.

