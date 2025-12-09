martes 9 de diciembre 2025

En el Vaticano

Luisana Lopilato se reunió con el Papa León XIV y compartió emotivas imágenes del momento

La actriz argentina estuvo acompañada por su esposo, Michael Bublé. “¡Dios es grande!”, escribió en sus redes junto a las fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luisana Lopilato y Michael Bublé se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano, luego del Concierto con los Pobres, y la actriz contó su emoción en las redes.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano, luego del Concierto con los Pobres, y la actriz contó su emoción en las redes.

Luisana Lopilato emocionó a sus seguidores este lunes tras el posteo en su cuenta de Instagram de un carrusel con fotos del encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. Luego del Concierto con los Pobres, la actriz y Michael Bublé se acercaron al líder de la Iglesia Católica y le extendieron un cálido saludo.

La pareja se ubicó en las primeras filas del Aula Pablo VI, junto a autoridades e invitados especiales, para presenciar un espectáculo que terminó siendo inolvidable. La argentina fue sin sus hijos y vistió un atuendo rojo, algo que pudo parecer como una ruptura del protocolo de vestimenta, pero que para todo el mundo pasó desapercibido debido al texto reflexivo que redactó después del encuentro.

image

“¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción… Pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike”, empezó Lopilato.

“Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”, expresó la actriz en referencia a su esposo.

image

Bublé abrió la noche con una poderosa versión de “Feeling Good” y continuó con clásicos navideños como “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”. Interactuó con el público, los animó a cantar y transmitió una energía tan intensa que llegó a declarar: “Este es el mejor día de mi vida”, mientras la cámara registraba al Sumo Pontífice sonriendo y marcando el ritmo de la música.

El concierto destinó 3.000 de sus 8.000 localidades a personas en situación de vulnerabilidad: migrantes, personas sin hogar, familias de escasos recursos y presos con permisos especiales. Todos ellos fueron los “invitados de honor” de una noche pensada para demostrar que el arte y la cultura deben ser accesibles para todos.

image

Al finalizar el espectáculo, el Papa León XIV se refirió justamente al poder universal de la música: “La música no es un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos. Eleva el ánimo no porque nos distrae de nuestras miserias, sino porque nos recuerda que somos mucho más que nuestros problemas; somos hijos amados de Dios”.

image

Tras la presentación, el Sumo Pontífice se acercó a saludar personalmente a Bublé y Lopilato. Aunque el diálogo no fue público, las imágenes captaron gestos de calidez y gratitud mutua. Luisana sonrió con emoción al estrechar su mano, mientras que Bublé inclinó la cabeza en señal de respeto. Fue un encuentro breve, pero cargado de significado para la pareja.

