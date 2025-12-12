viernes 12 de diciembre 2025

Tiempo en Chile 

Desde dónde estacionar, hasta cómo pagar tu hospedaje: cinco tips para vacacionar seguro en La Serena

Si estás pensando en cruzar la cordillera para pasar unos días de descanso, te damos cinco tips que debés tener muy en cuenta para pasar tu estadía lo más tranquilo posible. Enviados especiales Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DSC04053
DSC04061
DSC04060
DSC04050

Si estás pensando en cruzar la cordillera para disfrutar de tus vacaciones en La Serena, te dejamos cinco tips de seguridad que incluyen de dónde estacionar tu vehículo hasta cómo pagar tu hospedaje para que tus días sean tranquilos y sin sobresaltos.

1. Estacionamiento seguro

Dejá el auto siempre en un estacionamiento. Si vas al shopping, evitá dejarlo en las inmediaciones, a veces si conviene pagar unos pesos que arriesgarte. Y si vas a la playa, es preferible que lo dejes en el estacionamiento del hotel o la cabaña donde te hospedas. Las distancias son cortas para caminar, y además de ganar seguridad, evitás un dolor de cabeza a la hora de estacionar.

2. Traba volante

Si igual vas a estacionar afuera, comprá un traba volante. Lo encontrás en cualquier supermercado y cuesta menos de 10.000 pesos chilenos. Es una barrera extra que suma mucho.

image

3. No dejés compras a la vista

Si vas al shopping o al súper, no dejes bolsas o cajas en el auto. Pasá por tu alojamiento y descargá todo antes de seguir paseando.

DSC04050

4. Cambiá dinero solo en lugares oficiales

Traigas pesos argentinos o dólares, hacelo siempre en una casa de cambio autorizada, que hay muchas. Las podés encontrar en el shopping o en el centro de La Serena. Evitá hacerlo en la calle.

5.Hospedaje: ojo con las transferencias

Si conseguiste el contacto por redes sociales, evitá pagar por adelantado. Buscá siempre páginas oficiales, que además te hacen importantes descuentos al hacer tu reserva por ese medio, o recomendaciones de gente conocida.

Embed - Desde donde estacionar, hasta cómo pagar tu hospedaje: Tips para vacacionar seguro en La Serena

