La lluvia pegó fuerte en Ischigualasto: se acumularon 187 mm, lleva 6 días cerrado y hay grandes daños

La lluvia del fin de semana pasado provocó graves daños en los caminos internos del Parque Provincial Ischigualasto.

Pasó casi una semana desde que las intensas tormentas afectaran distintas zonas de la provincia, con una importante caída de lluvia . En medio de esa situación, el Parque Provincial Ischigualasto sufrió una importante crecida que obligó a las autoridades a cerrar el lugar y dejó graves daños en el interior del complejo.

Al respecto, el director del Parque, Juan Pablo Teja Godoy, detalló que, “las crecidas de ríos temporales, la retención de agua en sectores arcillosos y los eventos de precipitación acumulada, de 187 milímetros en cuatro días, provocaron procesos de erosión y pérdida de material en el trazado”.

image

Como consecuencia, por estos días, se mantienen las tareas de intervención en diversos tramos del circuito tradicional. “El personal realiza trabajos de estabilización y recuperación para restituir las condiciones operativas del circuito y habilitar nuevamente las excursiones”, aseguró el funcionario.

image

Hasta el momento, se desconoce cuándo finalizarán las tareas y el icónico espacio turístico sanjuanino podrá reabrir sus puertas.