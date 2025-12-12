viernes 12 de diciembre 2025

Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento

Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará el festejo alrededor de la plaza principal del departamento. Allí se elegirá a la nueva Representante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.

En la previa del inicio de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, cuya jornada inaugural será este viernes 12 de diciembre, la Municipalidad presentó a cada una de las candidatas a Representante del departamento. La ganadora se conocerá durante el desarrollo de la celebración, que continuará durante las noches del sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

Conocé a cada una de las candidatas a Representante de Santa Lucía

Los detalles de la Fiesta de Santa Lucía

Como todos los años, la fiesta se vivirá con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, feria de artesanos y espacios recreativos, con múltiples sectores distribuidos alrededor de la plaza principal del departamento.

Sobre calle Hipólito Yrigoyen se ubicarán 20 food trucks. En el interior de la plaza estarán los artesanos, talleres municipales y expositores de otros departamentos. Además, se habilitará un parque cervecero en calle General Paz y un patio gastronómico sobre Pellegrini. A esto se sumarán puestos de helados, espacios deportivos, muestras de talleres de iniciación, áreas de niñez y adolescencia, y stands municipales de diversas dependencias.

Las puertas del predio abrirán cada noche a las 21, mientras que los espectáculos comenzarán una hora después.

- Viernes 12: Noche folclórica con shows locales y cierre a cargo de Sergio Galleguillo.

- Sábado 13: Presentaciones de academias y artistas nacionales, con Abel Pintos como número principal.

- Domingo 14: Cierre con música popular. Actuarán Omega, reconocida banda sanjuanina, y Dale Q’ Va, encargados de poner fin a la fiesta.

Mirá el line up completo

