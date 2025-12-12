¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país

San Juan se ubicó a las 13.00 hs, según el portal del Servicio Meteorológico Nacional, al frente de las ciudades más cálidas de todo el país al ubicarse el termómetro en los 35°.
viernes 12 de diciembre 2025
El termómetro marcó 35° a las 13.00 horas y posicionó a la capital sanjuanina en la cabeza de la lista de las más cálidas.
Hay que decir que dicho 'privilegio' lo comparte con la zona cordobesa donde se encuentra el Observatorio, aunque en San Juan el porcentaje de humedad es un poco más elevado.