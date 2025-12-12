viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país

El termómetro marcó 35° a las 13.00 horas y posicionó a la capital sanjuanina en la cabeza de la lista de las más cálidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.

San Juan se ubicó a las 13.00 hs, según el portal del Servicio Meteorológico Nacional, al frente de las ciudades más cálidas de todo el país al ubicarse el termómetro en los 35°.

Lee además
Roberto Gutiérrez y sus pares de país.
Reconocimiento

San Juan tendrá representación clave en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Hay que decir que dicho 'privilegio' lo comparte con la zona cordobesa donde se encuentra el Observatorio, aunque en San Juan el porcentaje de humedad es un poco más elevado.

SMN
Temas
Seguí leyendo

Música, ferias y todas las actividades para disfrutar el fin de semana en San Juan

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional

Video: en San Juan, se subió a un tobogán y terminó llevándose una sorpresa poco agradable

Tras el cierre de un importante supermercado en Rawson, ¿qué pasó con los ofrecimientos de retiros voluntarios en San Juan?

Un superior de una reconocida empresa en San Juan quedó tras las rejas: lo descubrieron llevándose dinero de una caja fuerte

Una por una, las obras que se priorizan en San Juan para 2026 y qué barrios se harán

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Música y feria, entre las actividades del fin de semana en San Juan.
Agenda

Música, ferias y todas las actividades para disfrutar el fin de semana en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país