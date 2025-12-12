San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Tras un fuerte debate, este jueves se aprobó en San Juan la nueva Ley de Transporte, por lo que ya el sistema está en un período de transición clave, con la inminente reglamentación de esta normativa que promete modernizar y unificar los sistemas de taxis, remises y aplicaciones de autos con chofer principalmente .

En Diputados Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

Durante los próximos 120 días, mientras se define la reglamentación, la actual Ley 814 seguirá vigente, es decir que el nuevo esquema regirá a partir de mediados de abril. El secretario de Transporte, Marcelo Molina , ya informó los cambios fundamentales que se vienen y destacó que buscan beneficiar tanto al trabajador genuino como al usuario, ya que el foco de la reforma está puesto en la gente.

Molina resumió el objetivo central de esta modernización: “Una ciudad moderna es aquella donde el que tiene auto viaje en colectivo. Queremos ir ahí”.

image La nueva Ley de Transporte Provincial se aprobó en la Cámara de Diputados de San Juan este 11 de diciembre, en una sesión llena de fricciones que fue histórica.

Un nuevo modelo para taxis y remises: del cupo al registro libre

Uno de los pilares de la reforma es el cambio radical en el sistema de licencias y el acceso al trabajo en el servicio de autos de alquiler.

Cómo es: Ahora, el sistema de permisos está sujeto a un cupo. Esto genera una distorsión donde las licencias se concentraron en pocas manos, forzando a los trabajadores a pagar un alquiler para poder operar.

Cómo será: La nueva normativa elimina por completo la necesidad de pagar por una licencia o un derecho de trabajo. Se implementará un sistema de registro. Molina, en diálogo con Radio Sarmiento, remarcó la finalización de la práctica anterior: “esa situación que estaba desvirtuada y que había sido avalada durante mucho tiempo en desprotección del trabajador real no va a estar más”. Además, agregó que “Se termina ese tipo de negociación de que 'yo tengo que pagar una licencia'. Ese negocio que no estaba en la legislación se terminó”.

Si bien el ingreso será libre, pasando de una “oferta acotada para una oferta ampliada”, no cualquiera podrá ingresar. Los interesados deberán cumplir una serie de condiciones rigurosas: el conductor debe ser un profesional con la licencia correspondiente y aptitudes adecuadas, entre otros parámetros.

Rigor en los vehículos y transparencia para el usuario

La nueva ley impone requisitos estrictos de calidad y seguridad para los vehículos de alquiler, estandarizando las exigencias.

Cómo es: Las condiciones de los vehículos no están plenamente articuladas o controladas, y la ley exige un baúl de al menos 450 decímetros cúbicos, dificultando la habilitación de autos más chicos o modernos. Además, los taxis y remises están obligados a adherirse a una agencia (remisera).

Cómo será: Los vehículos deberán tener una antigüedad máxima -por ejemplo, diez años, ya que un auto de 12 o 15 años se considerará "vencido" y no habilitado-. También se mantiene la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y los rodados deberán contar con el seguro específico para el transporte de personas.

Una demanda histórica del sector que se concreta es la habilitación de vehículos de cinco puertas. Esto responde a la necesidad de contar con autos más ágiles para moverse por la ciudad en actividades diarias. Molina explicó que esto forma parte de la visión de modernización: “estos son los cambios cuando el gobernador habló de modernización, de poner a San Juan en el presente y mirar al futuro, qué es lo que quiere con el transporte, porque son muchas las personas que se mueven en el transporte, es ver todos los elementos con los que podemos crecer”.

Además, se unifican las categorías de remises y taxis, ya que en la práctica estaban operando de manera idéntica. El trabajador ya no estará obligado a estar adherido a una agencia.

El rol de las aplicaciones y la autoprotección del usuario

uber en san juan 2.png El estreno de Uber en San Juan fue en octubre de 2023. Durante la primera jornada de la puesta en marcha cuatro choferes fueron sancionados.

Respecto a las plataformas tecnológicas (como Uber o Didi, Oeste), la ley establece que estas son únicamente un servicio de contactabilidad, funcionando como intermediarios y no como prestadores directos.

Otro cambio importante es que toda la información del sistema será pública. Los usuarios podrán consultar por web o aplicación si el vehículo en el que viajan y el conductor están debidamente habilitados. Molina advirtió que, si bien el Estado endurecerá las medidas de control y sanción, el usuario debe ser responsable al elegir el servicio, ya que si un auto no cumple con las condiciones, no debe ser tomado,.

Cambios en los colectivos

Aunque el foco principal está en los autos de alquiler, el transporte público de pasajeros con colectivos, de la Red Tulum, también tendrá modificaciones.

El sistema necesitaba una actualización de sus mecanismos de financiación, ya que adquirir un colectivo implica una inversión millonaria. La nueva ley habilita el sistema de leasing (alquiler con opción a compra). Esta herramienta financiera busca que las empresas renueven rápidamente sus unidades, lo que redundará en la mejora del servicio para el pasajero. Como lo destacó el Secretario: “mientras más facilidades les demos nosotros a las empresas para que ellas las mismas renueven unidades, estas nuevas unidades van a redundar en el servicio que necesita el usuario, el pasajero. El sanjuanino, es el ciudadano el que va a tener estos beneficios”.

Además, se aumentarán los controles para las empresas de colectivos y el nivel de sanciones aplicables, las cuales serán de tipo económico o de caducidad. Y se planea implementar un tablero de control para medir los niveles de eficiencia de las empresas por línea, una medición que antes no se realizaba.

Respecto a la ampliación de la oferta, la ley contempla la posibilidad de que terceros propongan servicios alternativos, siempre y cuando estos sean diferentes y modernos, como la posible introducción de un tranvía o monorriel, y no simplemente el uso de unidades más pequeñas sobre las mismas trazas.